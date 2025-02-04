Yeşilçam'ın 'Mahmut Hoca'sı Münir Özkul’un filmleri için telif davası: Kızı harekete geçti!

Yayınlanma: 04.02.2025 - 15:22

Güncelleme: 04.02.2025 - 15:22

Türk sinemasının unutulmaz ismi Münir Özkul’un kızı Güner Özkul, babasının yer aldığı filmlerin telif haklarına ilişkin yapım şirketlerine dava açtı.

T24’ün özel haberine göre, Güner Özkul, Münir Özkul’un ismiyle ünlenen filmlerin yıllardır izinsiz şekilde kopyalanarak kullanıldığını ve babasının bu kullanımlardan hiçbir maddi karşılık alamadığını belirtti.

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İstanbul Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada, Yeşilçam döneminde çekilen filmlerin televizyon kanalları ile YouTube ve Facebook gibi dijital platformlarda yayınlanarak yapım şirketlerine ciddi gelir sağladığı öne sürüldü. Dava sonucunda, Hababam Sınıfı, Neşeli Günler ve Gülen Gözler gibi filmlerin yayınlanması telif hakları çerçevesinde değerlendirilecek.

"SÖZLEŞMELER YALNIZCA SİNEMA SALONLARINA İLİŞKİN"

Güner Özkul’un avukatı Bişar Abdi Alinak tarafından sunulan dilekçede, Münir Özkul’un filmlerinin çekildiği dönemde dijital platformlar ve televizyon yayınları için herhangi bir lisanslama söz konusu olmadığı, o dönemde yalnızca sinema salonlarına yönelik sözleşmeler yapıldığı ifade edildi. Bu nedenle, yapım şirketlerinin Münir Özkul’un filmlerini günümüz dijital ortamlarında kullanabilmek için yeniden izin alması gerektiği vurgulandı.

Dilekçede ayrıca, Kanal D, ATV, YouTube ve Facebook gibi platformlarda Münir Özkul’un filmlerinin izinsiz şekilde yayınlandığı, milyonlarca görüntülenme ve reklam geliri elde edilmesine rağmen sanatçının ya da ailesinin bu gelirlerden herhangi bir pay almadığı belirtildi.

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ TELİF MÜCADELESİ

Avukat Bişar Abdi Alinak, T24’e yaptığı açıklamada, Yeşilçam döneminde rol alan birçok sanatçının bugüne kadar telif haklarından faydalanamadığını ve bu durumun Türkiye’de genel bir sorun olduğunu dile getirdi. Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından Münir Özkul’un yanı sıra Yeşilçam’ın diğer önemli isimlerinin de Avrupa ve dünyadaki örneklerde olduğu gibi haklarını alabileceklerini ifade etti.