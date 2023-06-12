Çal Mağarası nerede? Çal Mağarası giriş ücreti ne kadar?

cumhuriyet.com.tr
12 Haziran 2023 Pazartesi, 14:57
<p><strong>Çal Mağarası,</strong> dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak da kabul ediliyor. Mağaranın içinden küçük bir dere akmakta olup, mağaranın üzerinde tarihi bir kale bulunmaktadır.Mağaranın Yeri Çal Mağarası Trabzon İli Düzköy İlçesi’nin 5km. güneybatısında  denizden1050m. Yüksekte Çal köy Beldesi içerisinde yer almaktadır. Mağara girişi, Çal köy’ünden Çayırbağı Beldesi’ne giden stabilize yolun 1.km’sinden Kulaklık deresi üzerinde bulunmaktadır.</p>

Çal Mağarası, dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak da kabul ediliyor. Mağaranın içinden küçük bir dere akmakta olup, mağaranın üzerinde tarihi bir kale bulunmaktadır.Mağaranın Yeri Çal Mağarası Trabzon İli Düzköy İlçesi’nin 5km. güneybatısında  denizden1050m. Yüksekte Çal köy Beldesi içerisinde yer almaktadır. Mağara girişi, Çal köy’ünden Çayırbağı Beldesi’ne giden stabilize yolun 1.km’sinden Kulaklık deresi üzerinde bulunmaktadır.

<p>Çal Mağarası 2000 yılında Trabzon İl Özel İdaresi tarafından çeşitli düzenlemeler yapılarak turizme açıldı. 2003 yılında halkın ziyaretine açık hale getirildi.</p>

Çal Mağarası 2000 yılında Trabzon İl Özel İdaresi tarafından çeşitli düzenlemeler yapılarak turizme açıldı. 2003 yılında halkın ziyaretine açık hale getirildi.

<h3>ÇAL MAĞARASI 2023 GİRİŞ ÜCRETİ</h3> <p>Müze Kart'ın geçerli olmadığı Çal Mağarası'nda giriş ücreti 2023 yılı itibarıyla 20 TL'dir. </p>

ÇAL MAĞARASI 2023 GİRİŞ ÜCRETİ

Müze Kart'ın geçerli olmadığı Çal Mağarası'nda giriş ücreti 2023 yılı itibarıyla 20 TL'dir. 

Çal Mağarası trabzon

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