Cici filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Cici filmi nerede, ne zaman yayımlanacak?

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2022 Çarşamba, 16:37
<p><strong>Bir Başkadır</strong> dizi ile beğeni toplayan yönetmeni Berkun Oya bu kez bir film ile Netflix izleyicisinin karşısına çıkacak. </p>

Bir Başkadır dizi ile beğeni toplayan yönetmeni Berkun Oya bu kez bir film ile Netflix izleyicisinin karşısına çıkacak. 

<p><strong>Berkun Oya</strong>'nın yazıp, yönettiği Cici filminin ilk fragmanı yayımlandı.</p>

Berkun Oya'nın yazıp, yönettiği Cici filminin ilk fragmanı yayımlandı.

<h3>Cici filminin oyuncuları kimlerdir?</h3> <p>Cici filminin oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Nur Sürer, Olgun Şimşek, İncinur Daşdemir, Okan Yalabık, Olgun Şimşek ve Yılmaz Erdoğan yer alıyor.</p> <p style="text-align: center;"> </p> <h3> </h3>

Cici filminin oyuncuları kimlerdir?

Cici filminin oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Nur Sürer, Olgun Şimşek, İncinur Daşdemir, Okan Yalabık, Olgun Şimşek ve Yılmaz Erdoğan yer alıyor.

 

 

<h3>Cici filminin konusu nedir?</h3> <p>Acı bir kaybın ardından köyden kente göçen bir aile yaklaşık 30 yıl sonra eski evlerinde buluşur. Bastırılmış duygular ve sırlar ortaya çıktıkça eski yaralar yeniden açılır.</p>

Cici filminin konusu nedir?

Acı bir kaybın ardından köyden kente göçen bir aile yaklaşık 30 yıl sonra eski evlerinde buluşur. Bastırılmış duygular ve sırlar ortaya çıktıkça eski yaralar yeniden açılır.

<h3>Cici filmi ne zaman yayımlanacak?</h3> <p>Cici filmi 27 Ekim'de izleyici ile buluşacak.</p>

Cici filmi ne zaman yayımlanacak?

Cici filmi 27 Ekim'de izleyici ile buluşacak.

Cici filmi Netflix Berkun Oya

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