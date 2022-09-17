Dalga filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Dalga filmi nerede çekildi? Dalga filminin hikayesi gerçek mi?
Dalga filmi, 2015 Norveç yapımı bir felaket filmidir . Dalga filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Dalga filmi nerede çekildi? Dalga filminin hikayesi gerçek mi?
Yönetmenliğini John Andreas Andersen'ın yaptığı film gişede 12.8 milyon dolar hasılat elde etti. Böylece 2015 yılında Norveç'te en yüksek hasılat yapan filmi oldu.
DALGA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Norveç’in dağlarının eteklerine kurulu turistik kasabası Geiranger sakinleri sıradan bir güne daha uyanır. Jeolog Kristian (Kristoffer Joner) ve ailesi kasabadan taşınmak üzeredir. Kristian işindeki son gününde dağlardan gelen tehlikenin farkına varır. Geiranger kasabasını bekleyen tehlikeye iş arkadaşlarını ikna edemeyen Kristian ve kasaba sakinleri hayatlarının en zor gecesini yaşayacaktır.
DALGA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Kristoffer Joner
Ane Dahl Torp
Jonas Hoff
Edith Haagenru
Thomas Bo Larsen
Mette Horn
Fridtjov Såheim
Herman Bernhoft
Arthur Berning
Silje Breivik
Laila Goody
Eili Harboe
DALGA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Norveç'in batısındaki Møre og Romsdal ilçesinin Sunnmøre bölgesinde küçük bir turizm köyü olan Geiranger'de çekildi.
DALGA FİLMİNİN HİKAYESİ GERÇEK Mİ?
Dalga , 7 Nisan 1934'te Tafjord köyünü yok eden ve 40 kişinin ölümüne neden olan bir kaya kayması sonucu meydana gelen tsunami olayından esinlenilmiştir.
İlgili Haberler
- Star Trek Sonsuzluk filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Star Trek Sonsuzluk filmi IMDB puanı kaçtır?
- Labirent: Ölümcül Kaçış filminin oyuncuları kimlerdir, konusu nedir?
- Büyük Göç filminin konusu nedir? Büyük Göç filminin IMDb puanı kaç? Büyük Göç filmi hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak?
-
Video Haberler
- ''Dünya ile bağım kesildi''
- Aralarından su sızmıyor
- Gözü gibi bakıyor
- Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Subaylık için nikâh koşulu
- Peker cephesinde kritik gelişme
- Borsada dev manipülasyon!
- Soylu hakkında yeni parti iddiası
- Peker'in evine saldırı: Bir kişi tutuklandı
- 'Memur zammı' yurttaşı zorlayacak
- Seçimle ilgili evrakları yakarken yakalandı
- ‘Almanlar ABD’nin oyununa geldi’
- Demirtaş'tan 'ortak aday' mektubu
- Çiçekle istifasını verdi