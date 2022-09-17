Dalga filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Dalga filmi nerede çekildi? Dalga filminin hikayesi gerçek mi?

17 Eylül 2022 Cumartesi, 18:09

Yönetmenliğini John Andreas Andersen'ın yaptığı film gişede 12.8 milyon dolar hasılat elde etti. Böylece 2015 yılında Norveç'te en yüksek hasılat yapan filmi oldu.

DALGA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Norveç’in dağlarının eteklerine kurulu turistik kasabası Geiranger sakinleri sıradan bir güne daha uyanır. Jeolog Kristian (Kristoffer Joner) ve ailesi kasabadan taşınmak üzeredir. Kristian işindeki son gününde dağlardan gelen tehlikenin farkına varır. Geiranger kasabasını bekleyen tehlikeye iş arkadaşlarını ikna edemeyen Kristian ve kasaba sakinleri hayatlarının en zor gecesini yaşayacaktır.

DALGA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kristoffer Joner

Ane Dahl Torp

Jonas Hoff

Edith Haagenru

Thomas Bo Larsen

Mette Horn

Fridtjov Såheim

Herman Bernhoft

Arthur Berning

Silje Breivik

Laila Goody

Eili Harboe

DALGA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Norveç'in batısındaki Møre og Romsdal ilçesinin Sunnmøre bölgesinde küçük bir turizm köyü olan Geiranger'de çekildi.

DALGA FİLMİNİN HİKAYESİ GERÇEK Mİ?

Dalga , 7 Nisan 1934'te Tafjord köyünü yok eden ve 40 kişinin ölümüne neden olan bir kaya kayması sonucu meydana gelen tsunami olayından esinlenilmiştir.