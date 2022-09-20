Pelikan Dosyası filminin konusu nedir, oyuncuları nelerdir?

20 Eylül 2022 Salı, 18:13

Pelikan Dosyası filmi, John Grisham'ın aynı adlı romanından uyarlandı. Julia Roberts ve Denzel Washington'un baş rollerini paylaştığı filmi Alan J. Pakula yönetti. 1994 yılında vizyona giren film 141 dakika sürüyor.

PELİKAN DOSYASI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İki yüksek mahkeme yargıcı suikasta kurban gitmiştir. Bir hukuk öğrencisi bu ölümlerle ilgili şüphelerini bir dosyada toplamıştır.

Bu dosya, hükûmetin üst düzeyinde şok etkisi bırakır. Hukuk öğrencisi ve iddialı bir gazeteci bütün dünyaya bu sırları yaymak isterler. Ama eğer yaşama şansları varsa...

PELİKAN DOSYASI OYUNCULARI

Julia Roberts

Denzel Washington

Sam Shepard

John Heard

Tony Goldwyn

James Sikking

William Atherton

Robert Culp

Stanley Tucci

Hume Cronyn

John Lithgow

Anthony Heald

Nicholas Woodeson

Stanley Anderson

John Finn

Cynthia Nixon

Jake Weber

Casey Biggs



