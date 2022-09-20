Pelikan Dosyası filminin konusu nedir, oyuncuları nelerdir?
Pelikan Dosyası, özgün adıyla The Pelican Brief ABD yapımı suç ve drama filmidir. Pelikan Dosyası filminin konusu nedir, oyuncuları nelerdir?
Pelikan Dosyası filmi, John Grisham'ın aynı adlı romanından uyarlandı. Julia Roberts ve Denzel Washington'un baş rollerini paylaştığı filmi Alan J. Pakula yönetti. 1994 yılında vizyona giren film 141 dakika sürüyor.
PELİKAN DOSYASI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
İki yüksek mahkeme yargıcı suikasta kurban gitmiştir. Bir hukuk öğrencisi bu ölümlerle ilgili şüphelerini bir dosyada toplamıştır.
Bu dosya, hükûmetin üst düzeyinde şok etkisi bırakır. Hukuk öğrencisi ve iddialı bir gazeteci bütün dünyaya bu sırları yaymak isterler. Ama eğer yaşama şansları varsa...
PELİKAN DOSYASI OYUNCULARI
Julia Roberts
Denzel Washington
Sam Shepard
John Heard
Tony Goldwyn
James Sikking
William Atherton
Robert Culp
Stanley Tucci
Hume Cronyn
John Lithgow
Anthony Heald
Nicholas Woodeson
Stanley Anderson
John Finn
Cynthia Nixon
Jake Weber
Casey Biggs
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