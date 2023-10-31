Devlet Arşivleri'nde ortaya çıktı: İşte Türk boylarının tarihi fotoğrafları

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2023 Salı, 13:08
Devlet Arşivleri'nde ortaya çıktı: İşte Türk boylarının tarihi fotoğrafları

Sibirya'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Türk boylarının 1912-1913 yıllarında çekilen fotoğraflarından oluşan albüm, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında özenle korunuyor.

Devlet Arşivleri'nde ortaya çıktı: İşte Türk boylarının tarihi fotoğrafları

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi, 3 Kasım'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek

Devlet Arşivleri'nde ortaya çıktı: İşte Türk boylarının tarihi fotoğrafları

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın üye olduğu teşkilatta Türkmenistan, Macaristan ve KKTC gözlemci üye olarak yer alıyor.

Devlet Arşivleri'nde ortaya çıktı: İşte Türk boylarının tarihi fotoğrafları

Üye devletlerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek zirvede ekonomiden politikaya, kültürden turizme, eğitimden spora kadar çeşitli alanlarda iş birliğini arttıracak adımlar ele alınacak.

Devlet Arşivleri'nde ortaya çıktı: İşte Türk boylarının tarihi fotoğrafları

Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.

Devlet Arşivleri'nde ortaya çıktı: İşte Türk boylarının tarihi fotoğrafları

Türk entegrasyonunun çatı kuruluşu Türk Devletleri Teşkilatının liderler zirvesine kısa bir süre kala Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında, Türk dünyasındaki yaşama dair bir albüm ortaya çıktı.

Devlet Arşivleri'nde ortaya çıktı: İşte Türk boylarının tarihi fotoğrafları

Başkanlıkta özenle korunan albüm, Sibirya'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan farklı Türk boylarının günlük yaşantılarını gözler önüne seriyor.

Devlet Arşivleri'nde ortaya çıktı: İşte Türk boylarının tarihi fotoğrafları

1912-1913 yılında çekilen fotoğraflardan oluşan albümün, eski SSCB döneminde Türkiye Cumhuriyeti'ne hediye edildiği öğrenildi.

Devlet Arşivleri'nde ortaya çıktı: İşte Türk boylarının tarihi fotoğrafları

Albümde Sibirya'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Sayan-Altaylar, Karakaslar, Tuvalar, Altaylar, Yakutlar, Kazaklar, Karakırgızlar, Özbekler, Türkmenler, Azerbaycan Tatarları, Karaçaylar, Kumuklar, Kırım Tatarları, Başkurtlar, Çuvaşlar ve Kazan Tatarları gibi Türk boylarına ait dönemin sosyo-kültürel yapısına, inançlarına, ekonomik faaliyetlerine ve günlük hayatlarına ait kareler bulunuyor.

Devlet Arşivleri'nde ortaya çıktı: İşte Türk boylarının tarihi fotoğrafları


Devlet Arşivleri'nde ortaya çıktı: İşte Türk boylarının tarihi fotoğrafları


Devlet Arşivleri'nde ortaya çıktı: İşte Türk boylarının tarihi fotoğrafları


Devlet Arşivleri'nde ortaya çıktı: İşte Türk boylarının tarihi fotoğrafları


Devlet Arşivleri'nde ortaya çıktı: İşte Türk boylarının tarihi fotoğrafları


Devlet Arşivleri'nde ortaya çıktı: İşte Türk boylarının tarihi fotoğrafları


Devlet Arşivleri'nde ortaya çıktı: İşte Türk boylarının tarihi fotoğrafları


Devlet Arşivleri'nde ortaya çıktı: İşte Türk boylarının tarihi fotoğrafları


Devlet Arşivleri'nde ortaya çıktı: İşte Türk boylarının tarihi fotoğrafları


Devlet Arşivleri'nde ortaya çıktı: İşte Türk boylarının tarihi fotoğrafları


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