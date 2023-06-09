Dünyanın En Ünlü Müzeleri: Sanatın ve Tarihin Hazinesi

British Museum (Londra, İngiltere):

Dünyanın en eski ve en büyük müzelerinden biridir. Antik Mısır, Antik Yunan, Asur, Pers ve Roma İmparatorluğu gibi birçok medeniyete ait eserlere ev sahipliği yapar. Elgin Mermerleri, Rosetta Taşı ve Mısır mumyaları gibi ünlü eserleri sergiler.