Dünyanın en kuzeyindeki manastır: Pechenga

Dünyanın en kuzeyde, Murmansk Bölgesi, Kola Yarımadası'nda Luostari köyü’nde 1533 yılında ahşap dokusuyla inşaa edilen Rus Ortodoks inancına ait ‘’Pechenga Manastırı’’ sahit olduğu savaşlar, yangınlar ve tahriplere rağmen aslına uygun korunarak ve belli bölümleri restore edilerek 490’ncı yaşına girmeye hazırlanıyor.