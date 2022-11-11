Dünyanın en kuzeyindeki manastır: Pechenga
Dünyanın en kuzeyde, Murmansk Bölgesi, Kola Yarımadası'nda Luostari köyü’nde 1533 yılında ahşap dokusuyla inşaa edilen Rus Ortodoks inancına ait ‘’Pechenga Manastırı’’ sahit olduğu savaşlar, yangınlar ve tahriplere rağmen aslına uygun korunarak ve belli bölümleri restore edilerek 490’ncı yaşına girmeye hazırlanıyor.
1921 Tartu Antlaşması ile Sovyet Rusya tarafından Finlandiya'ya verildi. II. Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar Sovyetler Birliği'ne verildi.
Dünyanın en kuzeyindeki ahşap ’Pechenga Manastırı’’
Dünyanın en kuzeyindeki ahşap ’Pechenga Manastırı’’
Dünyanın en kuzeyindeki ahşap ’Pechenga Manastırı’’
Dünyanın en kuzeyindeki ahşap ’Pechenga Manastırı’’
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