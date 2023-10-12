Efes Antik Kenti yeniden doğuyor: Tarihin canlı yeniden yaratımı...

Efes Antik Kenti, yaklaşık 160 yıllık kazı geçmişi ile tarihi bir zenginliğe sahip. Bu kapsamlı projenin amacı, antik kentteki kazı ve restorasyon çalışmalarını daha etkin ve sürekli hale getirerek tarihi mirası koruma ve tanıtma çabalarını desteklemek.