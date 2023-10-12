Efes Antik Kenti yeniden doğuyor: Tarihin canlı yeniden yaratımı...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Efes Antik Kenti'nde gerçekleştirilen "Geleceğe Miras Sonsuz Efes" projesini tanıttı.
"Geleceğe Miras Sonsuz Efes" projesi kapsamında Efes Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazı ve restorasyon çalışmaları 12 aya yayılması hedefleniyor. Ayrıca, yabancı bilim heyetlerinin çalışma yürüttüğü antik kentlerdeki kazı ve restorasyon çalışmalarına Türk bilim insanlarından koordinatörler atanacak ve bu çalışmalara ekip, teknik ekipman ve bütçe desteği sağlanacak.
Efes Antik Kenti, yaklaşık 160 yıllık kazı geçmişi ile tarihi bir zenginliğe sahip. Bu kapsamlı projenin amacı, antik kentteki kazı ve restorasyon çalışmalarını daha etkin ve sürekli hale getirerek tarihi mirası koruma ve tanıtma çabalarını desteklemek.
Bakan Ersoy, yabancı bilim heyetleri tarafından yürütülen kazıların, kazıyı yapan ülkenin akademik birimlerinin bütçesiyle sınırlı olmasına rağmen, Türk bilim insanları tarafından desteklenmesini ve çalışmaların yıl boyuna yayılmasını sağlama taahhüdünde bulundu.
Bakan Ersoy, Efes Dijital Deneyim Müzesi'nin açılışını yaptı ve bu müzenin turizme büyük katkı sağlayacağını belirtti. Müze, Efes'in altın çağındaki gündelik yaşamını, ticaretini, sanatını ve mimarisini ziyaretçilere canlı bir şekilde sunmayı hedefliyor.
Türkiye'nin tarih, kültür ve turizm alanlarındaki çalışmaları, ulusal ve uluslararası turizmi destekleyerek ülkenin zengin tarihi mirasını daha geniş kitlelere tanıtma amacını taşıyor. Bu tür projeler, Türkiye'nin kültürel mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.
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