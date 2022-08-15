Efsane dizi Friends hakkında bilinmeyenler...

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 18:10
<p>Manhattan'da yaşayan bir grup arkadaşın hayatı üzerinde dönen <strong>'Friends'</strong> dizisi, dünya çapında en iyi dizilerden biri olarak kabul ediliyor. Bölümleri hala tekrar tekrar izlenen dizinin bilinmeyenleri derledik. İşte Friends'ten bilinmeyenler...</p>

Manhattan'da yaşayan bir grup arkadaşın hayatı üzerinde dönen 'Friends' dizisi, dünya çapında en iyi dizilerden biri olarak kabul ediliyor. Bölümleri hala tekrar tekrar izlenen dizinin bilinmeyenleri derledik. İşte Friends'ten bilinmeyenler...

<p>Dizinin yapımcıları ilk başta<strong> Rachel Green</strong> karakterine <strong>Courteney Cox</strong>’un hayat vermesini istediler ancak Cox, Monica karakterinin kendisine daha uygun olacağını düşündüğü için bunu kabul etmedi. Daha sonra dizinin kadrosuna dahil olan Jeniffer Aniston, Rachel'ı canlandırdı. </p>

Dizinin yapımcıları ilk başta Rachel Green karakterine Courteney Cox’un hayat vermesini istediler ancak Cox, Monica karakterinin kendisine daha uygun olacağını düşündüğü için bunu kabul etmedi. Daha sonra dizinin kadrosuna dahil olan Jeniffer Aniston, Rachel'ı canlandırdı. 

<p>Dizinin yönetmenlerinden Jimmy Burrows, dizinin çekimlerine başlamadan önce, diziyle ilgili içinde bir his olduğu için oyuncuları hep birlikte bir Las Vegas tatiline götürdü ve orada oyunculara “<strong>bu ünlü olmadan önceki son tatiliniz</strong>” dedi.</p> <p>Nitekim bu oyuncuların sosyal hayatta, bir arada en rahat olabildikleri an olarak kaldı.</p>

Dizinin yönetmenlerinden Jimmy Burrows, dizinin çekimlerine başlamadan önce, diziyle ilgili içinde bir his olduğu için oyuncuları hep birlikte bir Las Vegas tatiline götürdü ve orada oyunculara “bu ünlü olmadan önceki son tatiliniz” dedi.

Nitekim bu oyuncuların sosyal hayatta, bir arada en rahat olabildikleri an olarak kaldı.

<p>Monica, Rachel, Joey ve Chandler’ın oturdukları evin dış çekimlerinde kullanılan bina herkesin bildiği gibi New York’ta bulunuyor ancak dizinin bütün çekimleri Los Angeles’ta bulunan stüdyolarda gerçekleşti.  </p>

Monica, Rachel, Joey ve Chandler’ın oturdukları evin dış çekimlerinde kullanılan bina herkesin bildiği gibi New York’ta bulunuyor ancak dizinin bütün çekimleri Los Angeles’ta bulunan stüdyolarda gerçekleşti.  

<p><strong>Courteney Cox</strong>, dizideki performansıyla kadroda Emmy Ödülü’ne hiçbir zaman aday gösterilmeyen tek oyuncuydu. Cox, dizinin ana karakterlerinden takdir göremeyen tek isim oldu.</p> <p>Courtney Cox, 2021 yılında Friends'in tek bölümlük özel buluşmasıyla ödüle aday gösterildi ancak Cox, daha sonra aradığı şeyin bu olmadığı itirafında bulundu.</p>

Courteney Cox, dizideki performansıyla kadroda Emmy Ödülü’ne hiçbir zaman aday gösterilmeyen tek oyuncuydu. Cox, dizinin ana karakterlerinden takdir göremeyen tek isim oldu.

Courtney Cox, 2021 yılında Friends'in tek bölümlük özel buluşmasıyla ödüle aday gösterildi ancak Cox, daha sonra aradığı şeyin bu olmadığı itirafında bulundu.

<p>İlk sezon boyunca <strong>Friends</strong> oyuncularından her biri, bölüm başına 22.000 dolar alıyordu.</p> <p>2.sezonda adaletsiz bir şekilde bazı oyuncuların rakamları yükseltildi. 6 oyuncu, her biri bölüm başına 100.000 dolar alana kadar, çalışmayı reddetti.</p> <p>New York Times' a göre, popüler serilerin oyuncularının yüksek ücret isteği sıradan bir durumdu; fakat tüm oyuncuların eşit ücret almak için diziyi boykot etmesi, dizi sektöründe bir ilkti.</p> <p>Bu pazarlık işe yaradı ve final sezonunda, 6 oyuncu da bölüm başı 1 milyon dolar kazandı.</p>

İlk sezon boyunca Friends oyuncularından her biri, bölüm başına 22.000 dolar alıyordu.

2.sezonda adaletsiz bir şekilde bazı oyuncuların rakamları yükseltildi. 6 oyuncu, her biri bölüm başına 100.000 dolar alana kadar, çalışmayı reddetti.

New York Times' a göre, popüler serilerin oyuncularının yüksek ücret isteği sıradan bir durumdu; fakat tüm oyuncuların eşit ücret almak için diziyi boykot etmesi, dizi sektöründe bir ilkti.

Bu pazarlık işe yaradı ve final sezonunda, 6 oyuncu da bölüm başı 1 milyon dolar kazandı.

<p>Dizide<strong> Phoebe</strong>'nin hamileliği gerçekti. Yani Lisa Kudrow'un hamileli karaktere de yansıtıldı. İlerleyen sezonlarda<strong> Courtney Cox</strong> da hamile kaldı ancak Chandler ve Monica'nın çocuğu olmadığı için bu hamilelik hiç yansıtılmadı.</p>

Dizide Phoebe'nin hamileliği gerçekti. Yani Lisa Kudrow'un hamileli karaktere de yansıtıldı. İlerleyen sezonlarda Courtney Cox da hamile kaldı ancak Chandler ve Monica'nın çocuğu olmadığı için bu hamilelik hiç yansıtılmadı.

<p>Dizide <strong>Monica</strong>'nın nefretini kazanmış köpek heykeli aslında <strong>Jennifer Aniston</strong>'a ait. Aniston'a bu beyaz köpek heykeli bir arkadaşından hediye olarak gelmiş.</p>

Dizide Monica'nın nefretini kazanmış köpek heykeli aslında Jennifer Aniston'a ait. Aniston'a bu beyaz köpek heykeli bir arkadaşından hediye olarak gelmiş.

<p>Dizide sigara bağımlılıyla boğuşan <strong>Mathew Perry</strong>, gerçek hayatında da bağımlılıklarıyla mücadele etmiş bir isim.</p> <p>Perry, hem 1997 hem de 2001 yılında alkol ve uyuşturucu bağımlılığı yüzünden rehabilitasyon almış. Daha sonra Mathew Perry ''<strong>İşte asla kafası güzel değildim, sadece akşamdan kalma olduğum için ağrılarım oluyordu, bir süre sonra işler kötüye gitti. Daha fazla saklayamadım ve herkes öğrendi.</strong>'' şeklinde bir açıklama yapmıştı.</p>

Dizide sigara bağımlılıyla boğuşan Mathew Perry, gerçek hayatında da bağımlılıklarıyla mücadele etmiş bir isim.

Perry, hem 1997 hem de 2001 yılında alkol ve uyuşturucu bağımlılığı yüzünden rehabilitasyon almış. Daha sonra Mathew Perry ''İşte asla kafası güzel değildim, sadece akşamdan kalma olduğum için ağrılarım oluyordu, bir süre sonra işler kötüye gitti. Daha fazla saklayamadım ve herkes öğrendi.'' şeklinde bir açıklama yapmıştı.

<p><strong>Chandler</strong>'ın gay olduğunun düşünülmesi sadece dizi senaryosuna yansıyan bir konu değilmiş. Lisa Kudrow da dahil olmak üzere, başta birçok insan Chandler karakterinin gay olduğunu düşünmüş.</p> <h2> </h2>

Chandler'ın gay olduğunun düşünülmesi sadece dizi senaryosuna yansıyan bir konu değilmiş. Lisa Kudrow da dahil olmak üzere, başta birçok insan Chandler karakterinin gay olduğunu düşünmüş.

 

<p><strong>Lisa Kudrow</strong>, dizi boyunca birçok şarkıyla izleyiciyi güldürdü ancak başlarda Kudrow gitar çalmayı kavrayamamış hatta başka bir enstrüman öğrenmek istemiş. Ancak yapım, bu isteği geri çevirmiş. </p>

Lisa Kudrow, dizi boyunca birçok şarkıyla izleyiciyi güldürdü ancak başlarda Kudrow gitar çalmayı kavrayamamış hatta başka bir enstrüman öğrenmek istemiş. Ancak yapım, bu isteği geri çevirmiş. 

<p><strong>Marcel</strong> aslında iki maymun tarafından canlandırıldı.</p> <p>Dizide yansıtılanın aksine maymunun olduğu çekimler güçlükle tamamlanıyordu hatta Schwimmer (Ross), daha sonra bir röportajda maymundan çok da hoşlanmadığını, bağ kurmanın güç olduğunu itiraf etti.</p>

Marcel aslında iki maymun tarafından canlandırıldı.

Dizide yansıtılanın aksine maymunun olduğu çekimler güçlükle tamamlanıyordu hatta Schwimmer (Ross), daha sonra bir röportajda maymundan çok da hoşlanmadığını, bağ kurmanın güç olduğunu itiraf etti.

<p><strong>Matt LeBlanc</strong> (Joey) rol için seçmelere katıldığında sadece 11 doları varmış. İlk maaş çekini aldığında ünlü oyuncu ilk iş kendine sıcak bir akşam yemeği ısmarlamış.</p>

Matt LeBlanc (Joey) rol için seçmelere katıldığında sadece 11 doları varmış. İlk maaş çekini aldığında ünlü oyuncu ilk iş kendine sıcak bir akşam yemeği ısmarlamış.

<p><strong>Janice</strong>, ilk çekimde yanlışlıkla "Oh my God" (Aman Tanrım) ifadesini kullandı ve konuk olduğu süre boyunca can sıkıcı bir şekilde bu repliği tekrarlamak zorunda kaldı.</p>

Janice, ilk çekimde yanlışlıkla "Oh my God" (Aman Tanrım) ifadesini kullandı ve konuk olduğu süre boyunca can sıkıcı bir şekilde bu repliği tekrarlamak zorunda kaldı.

<p>Final bölümü Matt Leblanc'ı o kadar endişelendirdi ki tekrar sigaraya başladı.</p> <p>2012'de ünlü oyuncu Vanity Fair'e “<strong>Dört yıldır sigarayı bırakmıştım ve son iki hafta içinde tekrar sigaraya başladım çünkü birlikte zamanımızın sona erdiğinin farkındaydık</strong>” dedi.</p>

Final bölümü Matt Leblanc'ı o kadar endişelendirdi ki tekrar sigaraya başladı.

2012'de ünlü oyuncu Vanity Fair'e “Dört yıldır sigarayı bırakmıştım ve son iki hafta içinde tekrar sigaraya başladım çünkü birlikte zamanımızın sona erdiğinin farkındaydık” dedi.

<p><strong>Rachel</strong>'ın aslında Ross nişanlandıktan hemen sonra <strong>Joshua</strong>'ya evlenme teklif etmesi gerekiyordu.</p> <p>Aniston, Ross'un nişanından sonra o sahneyi çektiğinde, canlı seyirci o kadar üzgündü ki yazarlar, herkesin "<strong>iyileşme zamanı</strong>" alabilmesi için onu bir sonraki bölüme taşımaya karar verdi.</p>

Rachel'ın aslında Ross nişanlandıktan hemen sonra Joshua'ya evlenme teklif etmesi gerekiyordu.

Aniston, Ross'un nişanından sonra o sahneyi çektiğinde, canlı seyirci o kadar üzgündü ki yazarlar, herkesin "iyileşme zamanı" alabilmesi için onu bir sonraki bölüme taşımaya karar verdi.

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