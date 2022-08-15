Efsane dizi Friends hakkında bilinmeyenler...

Dizinin yönetmenlerinden Jimmy Burrows, dizinin çekimlerine başlamadan önce, diziyle ilgili içinde bir his olduğu için oyuncuları hep birlikte bir Las Vegas tatiline götürdü ve orada oyunculara “bu ünlü olmadan önceki son tatiliniz” dedi.

Nitekim bu oyuncuların sosyal hayatta, bir arada en rahat olabildikleri an olarak kaldı.