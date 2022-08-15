Efsane dizi Friends hakkında bilinmeyenler...
Dizinin yönetmenlerinden Jimmy Burrows, dizinin çekimlerine başlamadan önce, diziyle ilgili içinde bir his olduğu için oyuncuları hep birlikte bir Las Vegas tatiline götürdü ve orada oyunculara “bu ünlü olmadan önceki son tatiliniz” dedi.
Nitekim bu oyuncuların sosyal hayatta, bir arada en rahat olabildikleri an olarak kaldı.
Courteney Cox, dizideki performansıyla kadroda Emmy Ödülü’ne hiçbir zaman aday gösterilmeyen tek oyuncuydu. Cox, dizinin ana karakterlerinden takdir göremeyen tek isim oldu.
Courtney Cox, 2021 yılında Friends'in tek bölümlük özel buluşmasıyla ödüle aday gösterildi ancak Cox, daha sonra aradığı şeyin bu olmadığı itirafında bulundu.
İlk sezon boyunca Friends oyuncularından her biri, bölüm başına 22.000 dolar alıyordu.
2.sezonda adaletsiz bir şekilde bazı oyuncuların rakamları yükseltildi. 6 oyuncu, her biri bölüm başına 100.000 dolar alana kadar, çalışmayı reddetti.
New York Times' a göre, popüler serilerin oyuncularının yüksek ücret isteği sıradan bir durumdu; fakat tüm oyuncuların eşit ücret almak için diziyi boykot etmesi, dizi sektöründe bir ilkti.
Bu pazarlık işe yaradı ve final sezonunda, 6 oyuncu da bölüm başı 1 milyon dolar kazandı.
Dizide sigara bağımlılıyla boğuşan Mathew Perry, gerçek hayatında da bağımlılıklarıyla mücadele etmiş bir isim.
Perry, hem 1997 hem de 2001 yılında alkol ve uyuşturucu bağımlılığı yüzünden rehabilitasyon almış. Daha sonra Mathew Perry ''İşte asla kafası güzel değildim, sadece akşamdan kalma olduğum için ağrılarım oluyordu, bir süre sonra işler kötüye gitti. Daha fazla saklayamadım ve herkes öğrendi.'' şeklinde bir açıklama yapmıştı.
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