En iyi 10 Martin Scorsese filmi: Sinema tarihinin başyapıtları!
“Killers of the Flower Moon” isimli yapım ile ilk western'ine imza atan, suç filmlerinin ustası, Oscar'lı yönetmen Martin Scorsese'nin en iyi filmleri araştırılıyor. İşte, En iyi 10 Martin Scorsese filmi!
Martin Scorsese, kusursuz yönetmenlik becerileri, çarpıcı görsel anlatımı ve filmlerindeki derin temalarıyla sinema dünyasında büyük bir etki yaratan sinema tarihinin en büyük yönetmenlerinden biri olarak anılıyor. İşte, En iyi 10 Martin Scorsese filmi!
SHUTTER ISLAND
Martin Scorsese'nin ustalık eseri diyebileceğimiz psikolojik gerilimi "Shutter Island", izleyen hemen herkesi ters köşe yapmayı başararak etkisi altına alan bir yapım. Efsane filmin kadrosunda, Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Emily Mortimer, Ben Kingsley gibi aktörler yer alıyor.
THE WOLF OF WALL STREET
Jordan Belfort'un gerçek hikayesine dayanan "The Wolf of Wall Street", suç filmlerinin ustası Martin Scorsese'nin imzasını taşıyan ikonikleşmiş bir kara komedi. Aynı zamanda bu film, Margot Robbie'nin tüm Hollywood'un dikkatini üstüne çektiği yapım.
GODFELLAS
"Goodfellas" filmi, New York'ta geçen bir mafya konulu suç hikayesi. Henry Hill'in ve mafyadaki hayatının hikayesini izlerken, Henry'nin, karısı Karen Hill ve İtalyan-Amerikan suç örgütündeki mafya ortakları Jimmy Conway ve Tommy DeVito ile olan ilişkisini ele alıyor.
TAXI DRIVER
"Taxi Driver" filminde, New York'ta gece vakti taksi şoförü olarak çalışan, akli dengesi yerinde olmayan bir gaziyi izliyoruz. Şehirdeki yozlaşma, taksi şoförünün şiddetli eylem dürtüsünü körüklüyor.
RAGING BULL
Biyografi türündeki "Raging Bull" filmi, sert ve öfkeli bir boksör olan Jake LaMotta'nın hayatına odaklanıyor. Bu karakter özellikleri onu ringin zirvesine çıkarmış olsa da ring dışındaki hayatını neredeyse mahvediyor. "Raging Bull" filmi, hırslarımıza yenik düşmekle ilgili akılda kalan dersler veriyor.
THE COLOR OF MONEY
"The Color of Money" filminde Eddie Felson, kendini beğenmiş ama son derece yetenekli bir öğrenciye bilardo oynamanın tüyolarını öğretir ve bu da ona beklenmedik bir geri dönüş yapması için ilham verir.
AFTER HOURS
Martin Scorsese'nin en komik filmi olarak anılan suç, dram ve tabii ki komedi türlerindeki "After Hours" filminde, sıradan bir adam, Soho'da bir kafede tanıştığı bir kızı ziyaret etmeyi kabul ettikten sonra hayatının en kötü gecesini geçirir.
CAPE FEAR
Suç ve gerilim türlerindeki "Cape Fear" filminde, 14 yıl hapis yattıktan sonra hapisten çıkan hükümlü bir tecavüzcü, kendisini savunan avukatın ailesinin peşine düşer.
THE IRISHMAN
Netflix'in en çok izlenen filmleri arasında yer alan "The Irishman"; En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo gibi büyük dallar da dahil 10 farklı kategoride Oscar'a aday gösterildi. Biyografi, suç ve dram türlerindeki "The Irishman" filmi, Bufalino isimli büyük suç ailesinin tetikçiliğini yapan Frank Sheeran'ın hayatına odaklanıyor.
SILENCE
Tarihi drama türündeki "Silence" filminde, 17. yüzyılda iki Portekizli Cizvit rahip, dinden döndüğü söylenen akıl hocalarını bulmak ve Katolikliği yaymak amacıyla Japonya'ya gider.
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