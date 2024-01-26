En iyi animasyon filmleri: IMDb puanlarına göre en iyi animasyon filmleri

4- SENİN ADIN IMDb: 8.4

Drama, animasyon, romantik ve fantastik kategorilere hitap eden film farklı bölgelerde yaşayan ve birbirine bağları bulunan iki yabancıyı anlatıyor. Etrafı dağlık bir bölge ile çevrili olan, kırsal hayattan sıkılan ve ailesinden ilgi görmeyen Mitsuha Tokyo'ya gidebilmenin hayalini kuruyor. Mitsuha ile aynı yaşta olan Taki karakteri de Tokyo bölgesinde yaşıyor. Taki, genel olarak vaktini çalışarak ve arkadaşları ile eğlenerek geçiriyor. Taki'nin kendisini bir gün rüyada kırsal bir kentte görmesi ile hikaye devam ediyor. Mitsuha karakteri de bu sırada kendisini rüyada Tokyo'da yaşamını sürdüren bir erkek olarak görüyor. Birbirine yabancı olan Mitsuha ve Taki karakteri tesadüf bir şekilde birbirine bağlanıyor.