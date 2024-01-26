En iyi animasyon filmleri: IMDb puanlarına göre en iyi animasyon filmleri
Animasyon filmler, renkli dünyaları, büyülü karakterleri ve öyküleriyle izleyicileri her yaştan büyüleyen bir sanat formudur. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte animasyon filmleri sadece çocuklara değil, yetişkinlere de hitap eden karmaşık ve derinlemesine hikayeler sunma kapasitesine sahip oldu. Bu yazıda, animasyonun büyüleyici dünyasına bir bakış atacak ve en unutulmaz animasyon filmlerini keşfedeceğiz.
10- YUKARI BAK IMDb: 8.3
Film, yaşlı bir balon satıcısı olan Carl Fredricksen'ın, evini yüzlerce renkli balonla havalandırarak Güney Amerika'ya gitme hayalini gerçekleştirmeye karar vermesini konu alır. Ancak Carl, yolda bir sürprizle karşılaşır: 8 yaşındaki keşifçi Russell. Carl ve Russell, vahşi doğada hayatta kalmaya çalışırken, unutulmaz maceralarla dolu bir yolculuğa çıkarlar. Bu duygusal ve eğlenceli hikaye, yaşamın ve arkadaşlığın değerini vurgularken, izleyicilere gülümseten anlar ve derin duygusal anlar sunar. "Yukarı Bak," Pixar'ın ustalıkla işlediği harika bir animasyon filmi olarak kabul edilir ve 2010'da En İyi Animasyon Film Akademi Ödülü'nü kazanır.
9- OYUNCAK HİKAYESİ IMDb: 8.3
Oyuncak Hikayesi'nde Andy oyuncak koleksiyonu yapmayı çok seven ve oyuncaklarına değer veren küçük bir çocuktur. Ancak Andy’nin oyuncakları hakkında bilmediği bir şey vardır. Bu da Andy’nin yokluğunda, oyuncaklarının kovboy Woody’nin önderliğinde hayata geldiğidir. Bir gün Andy güzel bir hediye alır. Bu hediye de son model bir oyuncak olan Buzz-lightyear’dır. Andy’nin aldığı bu hediye oyuncaklar arasındaki ego tartışmalarını da beraberinde getirecektir.
8- PRENSES MONONOKE IMDb: 8.4
"Prenses Mononoke" (Princess Mononoke), 1997 yapımı ünlü Japon animasyon stüdyosu Studio Ghibli tarafından hazırlanan ve Hayao Miyazaki'nin yönettiği epik bir animasyon filmidir. Hikaye, Ashitaka adlı genç bir prensin, köyünü bir lanet tarafından terk etmek zorunda kalmasının ardından Orman Tanrısı Moro, kurduğu Jiko-bo'ya, savaşçı kadın San (veya Prenses Mononoke) ile tanışmasını anlatır. Film, doğa ile insanlar arasındaki çatışmayı, sanın ve ölümün doğasını ve insanın çevresine verdiği zararı derinlemesine inceler. Karakterlerin karmaşıklığı ve filmin görsel güzelliği, "Prenses Mononoke"yi eşsiz kılar.
7- VOL·i IMDb: 8.4
Andrew Stanton'un yönetmenliğini yapmış olduğu Vol-i filmi günümüz teknolojisinin yanı sıra gelecekte geçiyor. Filmde dünyanın kirlenmesine bağlı olarak insanoğlu dünyayı terk ediyor ve başka bir gezegende yaşamaya başlıyor. Kirlenen ve çöpler altında kalan dünyayı temizleme görevi ise sevimli bir robot olan Vol-i'ye veriliyor. İnsanoğlunun dünyada bırakmış olduğu çöplerden kendisine yeni bir dünya oluşturan Vol-i'nin yalnız yaşamı bir başka robot olan Eve'nin gelmesi ile devam ediyor. Filmde iki robotun arasında çeşitli zorluklara rağmen insanlara dokunabilecek bir ilişki geçiyor.
6- COCO IMDb: 8.4
2017 tarihinde vizyona giren Lee Unkrich ve Adrian Molina'nın yönetmenliğini yapmış olduğu Coco filmi 12 yaşındaki Miguel karakterinin hayallerini anlatıyor. 12 yaşında olan Miguel popüler bir müzisyen olan Ernesto de la Cruz gibi olabilmenin hayalini kuruyor. Olaylar ailesinin müziğe koyduğu yasaklar ve Miguel'in hayalini kurduğu müzisyenin gitarını bulması ile devam ediyor. Miguel'in gitarı çalması ise onu bir anda ölülerin diyarına götürüyor. Ölülerin diyarından çıkış yolunu arayan Miguel ölüler diyarında Hector ile karşılaşıyor ve Miguel'in ailesinin ardındaki gerçek hikaye aralanıyor.
5- ÖRÜMCEK ADAM: ÖRÜMCEK EVRENİNDE IMDb: 8.4
Örümcek adam: Örümcek Evreninde Brooklyn'li bir genç olan Miles Morales'in dünyayı kurtarmaya çalışmasını ve örümcek adam oluşunu konu ediyor. Babası bir polis memuru olan, annesi de hemşire olan Miles, yeni bir okula başlıyor. Yeni okulunda uyumsuzluk çeken Miles, ailesinin onu başarılı görmesi umudunun yanı sıra yeni okuluna pek sıcak bakmıyor. Miles, okuldan daha çok arkadaşları ile ve kendisini grafiti alanında destekleyen amcası Aaron ile vakit geçiriyor. Daha önce hayatında ufak sorunları bulunan Miles'i radyoaktif bir örümceğin ısırması ile karakter farklı bir dünyaya yol alıyor.
4- SENİN ADIN IMDb: 8.4
Drama, animasyon, romantik ve fantastik kategorilere hitap eden film farklı bölgelerde yaşayan ve birbirine bağları bulunan iki yabancıyı anlatıyor. Etrafı dağlık bir bölge ile çevrili olan, kırsal hayattan sıkılan ve ailesinden ilgi görmeyen Mitsuha Tokyo'ya gidebilmenin hayalini kuruyor. Mitsuha ile aynı yaşta olan Taki karakteri de Tokyo bölgesinde yaşıyor. Taki, genel olarak vaktini çalışarak ve arkadaşları ile eğlenerek geçiriyor. Taki'nin kendisini bir gün rüyada kırsal bir kentte görmesi ile hikaye devam ediyor. Mitsuha karakteri de bu sırada kendisini rüyada Tokyo'da yaşamını sürdüren bir erkek olarak görüyor. Birbirine yabancı olan Mitsuha ve Taki karakteri tesadüf bir şekilde birbirine bağlanıyor.
3-ATEŞBÖCEKLERİNİN MEZARI IMDb: 8.5
Ateşböceklerinin Mezarı, orijinal ismi ile de Hotaru No Haka filmi Isao Takahata tarafından yazılan ve yönetimi gerçekleştirilen, 1988 yılında beyaz perdeye giriyor. Film animasyon kategorilerinin yanı sıra savaş ve dram türünü de içinde barındırıyor. Filmde karakterler 2. Dünya Savaşı'nı yaşıyor. Henüz 14 yaşında olan Seita ve 4 yaşına yeni basan kardeşi Setsuka babaları savaşa gittikleri için anneleri ile birlikte yaşamlarını sürdürüyor. Bir Amerikan hava saldırısının gerçekleşmesi ile Seita ve Setsuka'nın anneleri ölüyor. Film, Seita ve Setsuka karakterlerinin teyzeleri tarafından evlat edinilmesi ve iki kardeşin zor zamanlar geçirmesi ile devam ediyor. Teyzelerinin yanında durmak istemeyen ve kendi kendilerine savaşmaya çalışan çocukları başta gurur, önyargı ve açlık bekliyor.
2- ASLAN KRAL IMDb: 8.5
Film, henüz bir aslan yavrusu olan genç bir Simba'nın orman kralı olarak görevini kabul etmesi, sorumluluklarını ve mücadelesini destansı bir şekilde anlatıyor. Ancak Simba'nın kıskanç amcası Skar genç aslanın tahta geçmesini engellemeye çalışıyor ve Simba'nın sürülmesini sağlıyor. Krallıktan sürüldükten sonra yalnız bir halde kalan Simba sıcak kalpli bir domuz Pumbaa ve bir mirket olan Timon ile arkadaş olarak onların maceralarına katılıyor. Timon ve Pumbaa'nın yaşam tarzı olarak benimsedikleri "Hakuna Matata" felsefesi yavru aslan Simba'nın sorumluluklarını ihmal etmesine sebep oluyor.
1- RUHLARIN KAÇIŞI IMDb: 8.6
Özgün ismi Sen Ton Chihiro No Kamikakushi olan Ruhların Kaçışı filmi, 18 Haziran 2004 tarihinde çocuk kategorisi altında beyaz perdeye taşınmış. Japon üstat Hayao Miyazaki tarafından kaleme alınan ve yönetilen film değerli yapıtlardan biri olarak yerini koruyor. Film tam olarak küçük Chihiro karakterinin ailesi ile birlikte yeni bir kasabaya tanışması ile başlıyor. Kasabaya taşınırken yolda ailenin dikkatini bir tünelin çekmesi ve bu tünelin içerisinden ailenin geçmesi ile birlikte ortaya çıkan fantastik dünya ile aile büyüleniyor. Chihiro ve ailesinin taşındığı kasabada yolunda gitmeyen olaylar dönüyor. Ailesini henüz yeni kaybeden küçük Chihiro babasını kurtarabilmek için korku dolu bir maceraya yöneliyor.
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