IMDb puanı yüksek en iyi Jackie Chan filmleri

3- KÜÇÜK DEV ADAM PUANI: 7.4

Küçük Dev Adam filmi, 1978 yılına ait bir film. Filmde Wong Wei Hung dövüş sanatlarında uzman olarak bilinen bir yakınından ders almak ister. Çok büyük hayallerle yola çıkan Wong Wei Hung karşısında sarhoş bir adam bulur. Bu sarhoş adam ne yaptığının farkında olmadığı için eğitime katılan bir gencin ciddi bir sakatlık geçirmesine bile neden olmuştur. Kendisi eğitim verir vermesine ama bir taraftan sarhoşluğu bir taraftan eğitimlerinin acımasızlığı Wong Wei Hung'un canını sıkar ve adamın elinden kurtulmaya karar verir.