IMDb puanı yüksek en iyi Jackie Chan filmleri
Oyunculuğuyla adını bütün dünyaya duyuran Jackie Chan, orta yaş ve genç kuşağın birçok kesimine hitap eden filmleriyle tanınıyor. Bugüne kadar 100'ü aşkın filmde seyrettiğimiz Jackie Chan bize şarkıcılık yeteneğini de filmlerinde yansıtıyor. Dünyanın en fazla kazanan oyuncularından biri olan Jackie Chan'in en iyi 10 filmini sizin için derledik...
10- İNTİKAM PUANI: 7.0
İntikam usta aktörün 2017 yapımı bir filmi. Bu filmde Jackie Chan, Quan karakterini canlandırıyor. Quan bir restoran sahibi ve sadece işleriyle vakit geçiren bir adam. Ancak bir gün meydana gelen bir terör saldırısı onun hayatını baştan aşağı değiştiriyor. Saldırı sırasında kızını kaybediyor. Bu üzücü olayın sorumlularını bulmak acılı babanın en büyük hedefi.
9- BİTİRİM İKİLİ PUANI: 7.0
Hong Kong polis departmanında görevli olan Dedektif Lee, Çin kültüründe önemli bir yere sahip olan hazinenin hırsızların eline geçmesini önlüyor. Bu başarısı onun adeta kahraman ilan edilmesini sağlıyor. Bu kahramanlığı ona daha zorlu bir görevin kapılarını aralıyor. Görevi Amerika'ya giderek Çin konsolosunun kaçırılan kızını bulmak. Haliyle kahramanımız Amerika'nın yabancısı ve bu süreçte birilerinin ona destek olması gerek. Dedektif Lee'ye sahip çıkma görevi Amerikalı polis James Carter'a veriliyor...
8- BELALI OYUN PUANI: 7.1
Belalı Oyun filminde Dragon adlı bir kung fu eğitmenini canlandıran Jackie Chan gayet sakin bir karakter olarak karşımıza çıksa da sonradan işler değişiyor. Dragon sadece işine odaklanan, kavgalardan ve çatışmalardan kaçınan bir eğitmen. Fakat kardeşinin kötü insanlarla iş yapması ve sonucunda kaybolması onun için de zorlu bir sürecin başlangıcı oluyor.
7- SÜPER POLİS 2 PUANI: 7.2
Süper Polis 2 filminde Chan Ka Kui ilk filmde başına gelenlerin bedelini ödüyor. Kahramanımızın yaşadığı olaylar sonrasında rütbesi düşürülüyor. O artık bir trafik polisi. Tekrar yükselebilmek ve hak ettiği yere gelmek içinse bir şeyler yapması gerekiyor. Bunun için bulduğu çözüm bir gasp çetesini yakalamak...
6- TANRININ ZIRHI 2: KONDOR OPERASYONU PUANI: 7.2
Tanrının Zırhı 2 Kondor Operasyonu filmi, Dük olarak adlandırılan bir adamın kahramanımıza birtakım bilgiler vermesi ile başlıyor. Dük İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Alman ordusunun elinde birtakım altınlar bulunduğundan bahsediyor. Ordu yetkilileri bu altınların çöle gömülmesi emrini veriyor. Fakat Alman ordusu altınları gömdürdükleri adamları öldürerek bu sırrı bilen kimsenin kalmamasını amaçlıyor...
5- KARTALIN GÖLGESİ PUANI: 7.3
Jackie Chan bu filmde farklı dövüş sahnelerini sergiliyor. Aynı zamanda her zaman alışık olduğumuz muziplikleri de filme ayrı bir neşe katıyor. Bu filmde hocasıyla da arası iyi. Onunla karşılıklı yaptığı hoş atışmaları izlemek ayrı bir keyifli. Filmde ilginç detaylar da var. Bir kedi ve yılanın kavgasından bile insan kendine dövüş tekniği çıkarır mı? Kahramanımız bunu yapmayı başarıyor ve kediden ilham alan yeni bir teknik geliştiriyor...
4- A PROJESİ PUANI: 7.3
A Projesi deniz korsanları ile sahil koruma ekipleri arasında geçen mücadeleyi anlatıyor. Korsanlar denizlerde özgürce hareket etmek için sahil koruma yetkililerine para vermeyi bile teklif ediyor. Ancak kanunsuz bir şekilde iş yapmaları iyilerin savunucusu kötülerin korkulu rüyası olan Mi Young tarafından engellenecektir...
3- KÜÇÜK DEV ADAM PUANI: 7.4
Küçük Dev Adam filmi, 1978 yılına ait bir film. Filmde Wong Wei Hung dövüş sanatlarında uzman olarak bilinen bir yakınından ders almak ister. Çok büyük hayallerle yola çıkan Wong Wei Hung karşısında sarhoş bir adam bulur. Bu sarhoş adam ne yaptığının farkında olmadığı için eğitime katılan bir gencin ciddi bir sakatlık geçirmesine bile neden olmuştur. Kendisi eğitim verir vermesine ama bir taraftan sarhoşluğu bir taraftan eğitimlerinin acımasızlığı Wong Wei Hung'un canını sıkar ve adamın elinden kurtulmaya karar verir.
2- ALTIN YUMRUK 2 PUANI: 7.5
Filmde tarihler Birinci Dünya Savaşı öncesini gösteriyor. Çin'de bulunan Munçu Krallığı çöküşün eşiğinde şiddetli çatışmalar ve siyasi belirsizlik hâkim. Tabii ki bu durumu fırsat bilerek hain emellerini ortaya koyanlar var. Bir İngiliz tarafından yönlendirilen suç örgütü hanedana ait değerli eşyaları çalmaya çalışıyor. Huang Fei-Hung yani Jackie Chan ise onu durdurabilecek tek kişi...
1- SÜPER POLİS PUANI: 7.5
Süper Polis filminde yazan, yöneten ve oynayan Jackie Chan. Fim 1985 yılında çekilmiş. Hong Kong'lu bir polis dedektifinin hikayesini anlatan filmdeki aksiyon sahneleri bir hayli ilgi çekici. Filmde polisimiz Chan Ka-Kui bir suç örgütü liderinin peşinde. Chu Tao adlı bu kötü lider her ne kadar polislerden kaçmayı başarsa da usta dedektifimiz Chan Ka-Kui'den kaçması o kadar kolay olmayacak gibi. Dedektif, mafya babasını yakalatsa da adalet sistemi adil işlemiyor ve bizim mafya babası delil yetersizliğinden serbest kalıyor. Tabii ki serbest kaldıktan sonra ilk işi kendisini yakalatan polisle uğraşmak...
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