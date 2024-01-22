IMDb'ye göre en iyi 10 biyografi filmi!
Gerçek hayattan ilham alınan hikayelerle dokunan biyografi filmleri, izleyicilere duygusal bir yolculuk sunarak unutulmaz anılar bırakıyor. Bu film türü, insanların hayatlarına dokunma gücüyle birlikte, kariyerin zirvesine çıkan isimleri veya dünya değiştiren olayları beyaz perdeye taşıyor. Ancak, iyi bir biyografi filmi seçmek, birçok seçenek arasında kaybolmak anlamına gelebilir. İşte sizi derinden etkileyecek en iyi 10 biyografi filmi...
12 YILLIK ESARET
Solomon Northup’ın 1853 yılında yazdığı ve kendi hikayesini anlattığı romanından uyarlanan filmin yönetmenliğini Steve McQueen üstleniyor. Kadroda yer alan isimler arasında Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, Lupita Nyong'o, Paul Giamatti yer alıyor.
A BEATIFUL MIND
John Forbes Nash Jr., genç yaşında geliştirdiği kuramlarla matematik dünyasının bir numaralı ismi haline gelir. Fakat kısa süre içerisinde bencilliği ve kendine olan aşırı güveni sonucunda oluşan kişisel problemleri ile baş edemez duruma düşer. Dahilik ile delilik arasındaki ince çizgide, delilik tarafına doğru sürüklenir.
Russell Crowe'un başarılı performansıyla dikkat çektiği filminde ona Jennifer Connelly, Paul Bettany, Josh Lucas, Adam Goldberg gibi isimler eşlik ediyor.
CATCH ME IF YOU CAN
FBI’ın ünlü “En Çok Arananlar” listesinde yer alan en genç dolandırıcısının gerçek yaşam öyküsü. Frank Abagnale Jr. henüz 18 yaşına gelmeden doktorluk, avukatlık ve büyük bir hava yolu şirketinde pilot yardımcılığı yaptı. Kılık değiştirme ustası olan Abagnale, aynı zamanda son derece zeki bir dolandırıcıydı. 16 yaşındayken başladığı çek sahtekarlığını 26 ülkede sürdürerek milyon dolar çapında dolandırıcılık yaptı. ABD tarihinin en başarılı banka soygununu gerçekleştirdi.
Ünlü Steven Spielberg filminde Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, Christopher Walken, Amy Adams, Jennifer Garner gibi ünlü isimler var.
I, TONYA
1990'ların başında artistik buz patencisi Tonya Harding, hızla Amerika'nın en iyi patencileri arasına girmiştir. Ancak zor bir çocukluk geçiren, sonu kötü bitmiş bir evlilik yaşamış Tonya'nın geçmişi onun peşini bırakmayacaktır.
Harding'e Margot Robbie'nin hayat verdiği filmde Craig Gillespie imzası var.
JACKIE
Natalie Portman'ın John F. Kennedy'nin eşi Jacqueline Kennedy'e hayat verdiği filmde Kennedy suikastinin ardından eşi Jacqueline Kennedy'nin yaşadıkları yansıtılıyor. Filmde Portman'a Greta Gerwig, Billy Crudup, Peter Sarsgaard, Max Casella eşlik ediyor.
PİYANİST
Adrien Brody'nin yıldızlaştığı film Ronald Harwood imzası taşıyor.
Wladyslaw Szpilman, savaş patlak verdiğinde 27 yaşındaydı ve Polonya'nın geleceği en parlak konser piyanistlerinden biriydi. Luftwaffe'de radyo istasyonu bombalandığında Chopin'in C minor Nocturne'ünü çalıyordu.Tüm Yahudiler gibi o ve ailesi de evlerinden çıkartılarak Varşova gettolarına sürülmüştü. Bu çok yetenekli genç adam, yeni yaşamında karaborsacıların ve işbirlikçilerin eğlendiği barlarda çalmaya başlamıştır. İşte bu işbirlikçilerden biri onu ve ailesini ölüme götüren esir kampı trenlerinden birinden kurtarmıştır. Savaş fısıltıları, direnişçiler ve sürpriz bir Alman subayı sayesinde Szpilman savaşta hayatta kalmayı başarır.
ROCKETMAN
Sir Elton John'un hayatının en önemli yıllarına ait bilinmeyenler, Kraliyet Müzik Akademisi'nden süper yıldızlığa yükseldiği yıllar ve Bernie Taupin'le olan ortaklığı filmde konu ediliyor.
Taron Egerton, Richard Madden, Jamie Bell, Bryce Dallas Howard, Steven Mackintosh gibi issimlerin yıldızlaştığı filmin yönetmenliğini ise Dexter Fletcher üstleniyor.
SOSYAL AĞ
Bir Ekim gecesi, yıl 2003. Mark Zuckerberg, sarhoş kafayla Harvard Üniversitesi'nin sistemine sızar. Kız arkadaşı tarafından terk edilmiştir ve bunun acısını kampüsteki tüm kızların bilgisinin olduğu bir veritabanında birleştirmek ister. Yazdığı uygulamada ekranın iki yanındaki kızların fotoğraflarını oylayarak hangisinin daha güzel olduğu seçilebilmektedir. Mark sayfanın adına Facemash adını verir. Sitenin başarısı hızla yayılır fakat Mark'ın kadınlara olan nefreti ve bu yolda gizlilik kurallarını ihlal etmiş olması Harvard Üniversitesi'nin de tepkisi çeker. Bu durum sitenin evrilerek Facebook'a dönüşmesine olanak sağlar. Öncelikle yalnızca Harvard'da kullanılan Facebook, daha sonra diğer üniversitelerde de açılır ve Ivy League'den Silikon Vadisi'ne tüm dünyada yayılmaya başlar. Sosyal medya denince günümüzde akla gelen ilk uygulamalardan olan Facebook'un arkasında yatan gerçekler, oluşumunun öyküsü ve günümüz dünyasına sunduğu artı ve eksiler Mark Zuckerberg'in hikayesinden yola çıkılarak ele alınıyor.
Kadroda Justin Timberlake, Jesse Eisenberg, Joseph Mazzello, Aaron Sorkin, Barry Livingston gibi yıldızlar bulunuyor.
THE WOLF OF THE WALL STREET
Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Kyle Chandler, Jean Dujardin, Jon Bernthal gibi ünlü isimlerin yer aldığı film Jordan Belfort'un kısa zamanda çok yüklü miktarda kazandığı parayla hayatını nasıl altüst ettiğini anlatıyor.
THE PURSUIT OF HAPPYNES
Umudunu Kaybetme’de, Chris Gardner (Will Smith) iki yakasını bir araya getirmeye çalışan bir aile babasıdır. Ailesini ayakta tutmak için cesurca çabalamasına rağmen, beş yaşındaki oğlu Christopher’ın annesi maddi zorlukların yarattığı sürekli baskı altında direncini kaybetmek üzeredir. Artık dayanamayacağını anlayınca, istemeye istemeye evi terk eder. Artık bekar bir baba olan Chris, yılmadan, bildiği tüm satış becerilerini kullanarak daha iyi kazandıran bir işin peşine düşer. Prestijli bir borsa şirketinde stajyerlik bulur ve ücret almasa da programın sonunda iş ve parlak bir gelecek elde edeceğini umarak kabul eder. Parasal güvencesi olmayan Chris ve oğlu, kısa süre sonra oturdukları daireden çıkartılırlar ve düşkünler evi, otobüs durağı, tuvalet; geceyi geçirmek için bulabildikleri her yerde kalırlar. Çektiği sıkıntılara rağmen, Chris, babalık görevini sevgi ve özenle yerine getirmeye devam eder ve oğlunun kendisine karşı duyduğu sevgi ve güveni, karşısına çıkan engelleri aşmak için kullanır.
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