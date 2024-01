IMDb'ye göre en iyi 10 biyografi filmi!

CATCH ME IF YOU CAN

FBI’ın ünlü “En Çok Arananlar” listesinde yer alan en genç dolandırıcısının gerçek yaşam öyküsü. Frank Abagnale Jr. henüz 18 yaşına gelmeden doktorluk, avukatlık ve büyük bir hava yolu şirketinde pilot yardımcılığı yaptı. Kılık değiştirme ustası olan Abagnale, aynı zamanda son derece zeki bir dolandırıcıydı. 16 yaşındayken başladığı çek sahtekarlığını 26 ülkede sürdürerek milyon dolar çapında dolandırıcılık yaptı. ABD tarihinin en başarılı banka soygununu gerçekleştirdi.

Ünlü Steven Spielberg filminde Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, Christopher Walken, Amy Adams, Jennifer Garner gibi ünlü isimler var.