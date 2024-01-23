IMDb'ye göre en iyi 10 Christopher Nolan filmi!

Christopher Nolan son yılların en başarılı yönetmenlerinden biri olarak kabul ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda Batman serisine ek olarak Prestij, Başlangıç, Tenet gibi filmlerle büyük takdir görmüştü. Nolan, geçtiğimiz yıl beyazperdedeki yerini alan son filmi Oppenheimer ile Akademi Ödüllerinde elde ettiği 13 adaylık ile dikkatleri yeniden üzerine çekti. İşte Nolan'ın IMDb puanlarına göre en iyi 10 filmi...