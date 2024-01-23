IMDb'ye göre en iyi 10 Christopher Nolan filmi!
Christopher Nolan son yılların en başarılı yönetmenlerinden biri olarak kabul ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda Batman serisine ek olarak Prestij, Başlangıç, Tenet gibi filmlerle büyük takdir görmüştü. Nolan, geçtiğimiz yıl beyazperdedeki yerini alan son filmi Oppenheimer ile Akademi Ödüllerinde elde ettiği 13 adaylık ile dikkatleri yeniden üzerine çekti. İşte Nolan'ın IMDb puanlarına göre en iyi 10 filmi...
KARA ŞOVALYE (9)
The Dark Knight, Christopher Nolan'ın yönettiği bir süper kahraman filmi. DC Comics'in kurgusal karakteri Batman'den uyarlanan 2005 tarihli Batman Başlıyor (Batman Begins) filminin devamıdır. Kara Şövalye'nin senaryosunu Christopher ve kardeşi Jonathan Nolan yazmıştır. Hikâyeyi ise David S. Goyer oluşturdu.
BAŞLANGIÇ (8.8)
Başlangıç, Christopher Nolan'ın yazıp yönettiği ve eşi Emma Thomas'la birlikte yapımcılığını da üstlendiği 2010 yapımı bir bilim kurgu-aksiyon filmidir. Filmde Leonardo DiCaprio, hedeflerinin bilinçaltına sızarak bilgi çalan profesyonel bir hırsızı canlandırıyor.
YILDIZLARARASI (8.7)
Yıldızlararası, Christopher Nolan tarafından yönetilen, epik bilim kurgu türündeki 2014 yapımı bir ABD filmi. Başrollerinde Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Bill Irwin, Ellen Burstyn, Matt Damon ve Michael Caine yer aldı.
OPPENHEIMER (8.4)
Oppenheimer, Christopher Nolan tarafından yazılan ve yönetilen 2023 yapımı bir epik biyografik gerilim filmidir. Kai Bird ve Martin J. Sherwin tarafından yazılan 2005 yapımı American Prometheus kitabından uyarlanan film, Manhattan Projesi'nde ilk nükleer silahın geliştirilmesinde büyük rol oynayan Amerikalı teorik fizikçi J. Robert Oppenheimer'ın hayatını konu almaktadır. Filmin başrolünde Cillian Murphy yer alırken, Emily Blunt Oppenheimer'ın eşi Katherine "Kitty" Oppenheimer, Matt Damon Oppenheimer'ın askerî sorumlusu Leslie Groves ve Robert Downey Jr. Amerika Birleşik Devletleri Atom Enerjisi Komisyonu'nun kıdemli üyesi Lewis Strauss rolündedir.
PRESTIJ (8.5)
Prestij, yönetmenliğini Christopher Nolan'ın yaptığı 2006 ABD-Birleşik Krallık ortak yapımı film. Yazar Christopher Priest'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlandı. Nolan'a, senaryo yazımında 2000 yılında Akıl Defteri filminde de birlikte çalıştığı kardeşi Jonathan Nolan eşlik etti.
KARA ŞOVALYE YÜKSELİYOR (8.4)
Kara Şövalye Yükseliyor, Christopher Nolan'ın yönetmenliğini üstlendiği, 2012 yapımı süper kahraman filmi. Filmin senaryosu, kardeşi Jonathan Nolan ve David S. Goyer tarafından yazıldı.
AKIL DEFTERİ (8.4)
Akıl Oyunları, Nobel Ekonomi Ödülü sahibi ve Abel Ödülü sahibi Amerikalı matematikçi John Nash'in hayatına dayanan 2001 yapımı bir Amerikan biyografik drama filmi. Senaryosunu Akiva Goldsman'ın yazdığı filmin yönetmenliğini Ron Howard üstlendi.
BATMAN BAŞLIYOR (8.2)
Batman Begins, kurgusal DC Comics karakteri Batman çizgi romanlarından uyarlanan, yönetmenliğini Christopher Nolan'ın yaptığı, Christian Bale'in Batman'i canlandırdığı, Liam Neeson, Michael Caine, Cillian Murphy, Katie Holmes, Tom Wilkinson, Ken Watanabe, Rutger Hauer ve Morgan Freeman'ın da yan rollerde yer aldığı 2005 tarihli ABD yapımı süper kahraman filmidir.
DUNKIRK (7.8)
Dunkirk, Christopher Nolan'ın yazdığı ve yönettiği 2017 çıkışlı savaş filmi. Filmin yapımcılığını da Christopher Nolan ve eşi Emma Thomas birlikte üstlendi.
TAKİP (7.5)
Takip, Christopher Nolan'ın yazıp yönettiği 1998 yapımı İngiliz neo-noir suç dram filmi. Film Londra sokaklarında yabancıları takip eden ve başarısız olduğu zaman mesafeyi korumak için suçlu yer altı dünyasına çekilen genç bir adamın hikâyesini anlatıyor.
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