Zekice kurgulanmış senaryolar... IMDb'ye göre en iyi ters köşe filmler!
Sinema dünyası, zaman zaman izleyicileri şaşırtmayı başaran, sonuyla ters köşe yapan filmlerle doludur. İşte IMDb puanlarına göre sıralanan ve unutulmaz sürprizlerle dolu filmler...
SEVEN (1995) - 8.6
İki dedektif, vahşi bir seri katilin işlediği korkunç cinayetleri araştırırken, suçların arkasındaki karanlık sırları ortaya çıkarmaya çalışır.
David Fincher'ın yönetmenliğini üstlendiği gerilim filminin kadrosunda Morgan Freeman, Brad Pitt, Kevin Spacey gibi yıldızlar var...
THE USUAL SUSPECTS (1995) - 8.5
Bryan Singer'ın yönetmenliğini üstlendiği yapımda bir grup suçlu, polis sorgusu sırasında gizemli bir suç lordu olan Keyser Söze'nin varlığını öğrenir. Kadroda Kevin Spacey, Gabriel Byrne, Chazz Palminteri gibi oyuncular bulunuyor.
THE PRESTIGE (2006) - 8.5
İki rakip sihirbaz, birbirlerinin sırlarını çalmak için tehlikeli ve rekabet dolu bir yarışa girişirler, ancak bu yarış daha karanlık bir boyut kazanır.
Christopher Nolan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncuları arasında Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson gibi isimler bulunuyor.
OLDBOY (2003) - 8.4
Chan-wook Park'ın yönetmenliğini üstlendiği film, gizemli bir şekilde kaçırılan ve 15 yıl boyunca bir hücrede esir tutulan adamın hayatını anlatıyor. Serbest bırakıldığında, kendisine neden esir tutulduğunu ve kimin tarafından yapıldığını öğrenmeye çalışır. Yapımın başrollerini Min-sik Choi, Ji-tae Yu ve Hye-jeong Kang'ın paylaştı.
MEMENTO (2000) - 8.4
Bir adam, kısa süreli hafıza kaybı yaşayan bir hasta olarak, karısının cinayetini çözmek ve intikam almak için notlar tutmaya başlar. Christopher Nolan imzası taşıyan filmin kadrosundaki isimler ise şöyle: Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano.
SHUTTER ISLAND (2010) - 8.2
İki polis, Shutter Island adasında yer alan akıl hastanesine kayıp bir hastayı bulmaya gönderilir ancak burada daha karmaşık bir gizemi çözmeye başlar. Leonardo DiCaprio ve Mark Ruffalo'nun başrollerini paylaştığı gerilim filminde yönetmenliği üstlenen isim Martin Scorsese.
THE SIXTH SENSE (1999) - 8.1
M. Night Shyamalan'ın yönetmenliği üstlendiği filmde; bir çocuk psikiyatristi, genç bir çocuğun tuhaf yeteneklerini incelemeye başlar ve çocuğun hayaletleri gördüğünü keşfeder.
Bruce Willis, Haley Joel Osment, Toni Collette gibi isimler kadroda bulunuyor.
THE GAME (1997) - 7.8
Varlıklı bir işadamı, kardeşine tuhaf bir hediye verir: bir gerçeklik oyunu. Ancak bu oyun, giderek daha karmaşık ve tehlikeli bir hal alır. David Fincher imzası taşıyan filmin kadrosunda bulunan isimler ise: Michael Douglas, Deborah Kara Unger, Sean Penn.
SAW (2004) - 7.6
Cary Elwes, Leigh Whannell, Danny Glover gibi isimleri kadrosunda bulunduran Saw; iki yabancı adamın, sadist bir seri katil tarafından tutsak edilip ve ölümcül bir oyunun içine sürüklenmesini anlatıyor. İki genç, zamanla gizemli bir çözümün parçası olduklarını keşfeder. Klasikleşen serinin yönetmenliğini üstlenen isim ise James Wan.
PREDESTINATION (2014) - 7.5
Bir zaman yolculuğu ajanı, bir seri suçluyu yakalamak için zamanda geriye döner ve olaylar daha karmaşık bir şekilde gelişir. Michael Spierig ve Peter Spierig imzası taşıyan filmde Ethan Hawke, Sarah Snook, Noah Taylor gibi isimler yer alıyor.
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