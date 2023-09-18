Zekice kurgulanmış senaryolar... IMDb'ye göre en iyi ters köşe filmler!

THE GAME (1997) - 7.8

Varlıklı bir işadamı, kardeşine tuhaf bir hediye verir: bir gerçeklik oyunu. Ancak bu oyun, giderek daha karmaşık ve tehlikeli bir hal alır. David Fincher imzası taşıyan filmin kadrosunda bulunan isimler ise: Michael Douglas, Deborah Kara Unger, Sean Penn.