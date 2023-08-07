IMDb'ye göre en iyi 10 mafya filmi!
Sinema çoğunlukla silahşörleri, banka soyguncularını ve akıllı adamları romantize etmeye yönelmiş, insanların yasaların dışında yaşayan bireylere olan hayranlını beslemiştir. Yasaların dışında yaşayan insanlarla dolu kötücül bir dünyayı görmek isteyenler için, kendi kurallarını oluşturan, kendi kodlarına bağlı kalmaya çalışan sert karakterlerin olduğu, tüm zamanların en iyi 10 mafya filmi!
THE GODFATHER (BABA) - 9.2
Francis Ford Coppola'nın unutulmaz başyapıtı olan Baba, pek çok hayran tarafından şimdiye kadar yapılmış en iyi mafya filmi olarak kabul ediliyor. 1972 yılında gişe rekorları kıran ve o yılın en büyük filmi olan Baba, başrollerinde Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall ve Diane Keaton gibi ünlü oyuncuları bir araya getirerek tür için ezber bozan bir yapıt oldu. Mario Puzo'nun aynı adlı romanından uyarlanan film, aile reisi Vito Corleone'nin (Marlon Brando) yönetimindeki Corleone suç ailesini ve ailenin en küçük oğlu Michael'ın (Al Pacino) isteksiz bir aile dışından, korkutucu bir aileye dönüşümünü etkileyici bir şekilde anlatıyor.
THE GODFATHER: PART 2 (BABA 2) - 9.0
Başrollerinde Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall ve Diane Keaton'ın yer aldığı "Baba", Mario Puzo'nun aynı adlı romanından uyarlandı. Aynı zamanda "Baba II" (The Godfather Part II) da unutulmaz bir başarıya imza attı. Hem devam filmi hem de geçmişi yansıtmış olan "Baba II", Corleone ailesinin yeni Don'u olarak Al Pacino'nun canlandırdığı Michael'ın hayatına odaklanırken aynı zamanda babası Vito'nun gençliğine ve Amerika'ya gelerek mafya suç dünyasında adım adım yükselişine dair bir paralel hikaye sunar.
GOODFELLAS (SIKI DOSTLAR) - 8.7
30 yıl önce vizyona giren ve tüm zamanların en iyi mafya filmi olarak kabul edilen Goodfellas Martin Scorsese imzası taşıyor. Bu film, Robert De Niro, Ray Liotta ve Joe Pesci'nin başrollerini üstlendiği ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan unutulmaz performanslarına sahip. Goodfellas, mafya ortağı Henry Hill'in on yıllar boyunca yükselişine ve düşüşüne dair şaşırtıcı ve kana bulanan bir bakış açısı sunuyor. Nicholas Pileggi'nin Wise Guy adlı biyografisinden uyarlanan film, Scorsese ve De Niro'nun ikonik statülerini kullanarak Liotta ve Pesci'yi de unutulmaz "yapılmış adamlar"a dönüştürüyor. Goodfellas, tüm oyuncuların en iyi performanslarından bazılarını sergileyerek izleyicilerin hafızalarında yer etmeyi başardı.
CITY OF GOD - 8.6
Fernando Meirelles ve Kátia Lund'un yönetmenliğini üstlendiği City of God, 1960'lar ile 1980'ler arasında Rio de Janeiro'nun Cidade De Deus banliyösünde organize suçun yükselişini konu alan, on yıllara yayılan bir Brezilya suç draması. Film, gerçek olaylara dayanarak dönemin şiddetine çarpıcı bir bakış sunuyor ve izleyicilere Rio'nun tehlikeli dünyasında bir yolculuğa çıkarıyor.
THE DEPARTED (KÖSTEBEK) - 8.5
2002 yapımı Hong Kong gerilimi Infernal Affairs'in yeniden çevrimi olan ve Martin Scorsese tarafından yönetilen Köstebek, gerçek hayattaki Boston suç patronu Whitey Bulger ile şehirde görev yapan iki polis arasındaki entrikaları konu alıyor. Film, Matt Damon'ın canlandırdığı Bulger'ın köstebeği olarak teşkilatta yükselmeye çalışan bir polis memuru ve Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığı Bulger'ın çetesi içinde gizli bir ajan olarak görev yapan diğer polis memurunun etrafında dönüyor.
SCARFACE (YARALI YÜZ) - 8.3
Howard Hawks'ın 1932 yapımı "Scarface" filmi, Al Capone'un yükselişinden esinlenerek Chicago'daki mafya dünyasını konu alıyor. Paul Muni, filmin başrolünde, Chicago mafyasında yükselen ve patronunun metresine aşık olan gangster Tony Camonte'yi canlandırıyor. Film, Hays Code öncesi dönemde sansürle mücadele etse de, şık görselleri ve sürükleyici şiddetiyle izleyicileri etkilemiş ve mafya türünün öncüsü olarak kabul edildi.
CASINO - 8.2
Martin Scorsese'nin bir başka klasiği olan Casino, Goodfellas'ta bir araya gelen Robert De Niro ve Joe Pesci'nin başrolde olduğu bir mafya filmi. Nicholas Pileggi'nin aynı adı taşıyan kurgusal olmayan kitabından uyarlanan film, Las Vegas'taki suç dolu dünyaya odaklanıyor. De Niro'nun canlandırdığı Ace karakteri, gerçek hayattaki kumarhane sahibi Lefty Rosenthal'a, Pesci'nin ise Nicky karakteri gerçek hayattaki infazcı Tony Spilotro'ya dayanıyor. Ayrıca, eski dansçı rolündeki Sharon Stone bu rolüyle Oscar adaylığı kazandı.
THE UNTOUCHABLES (DOKUNULMAZLAR) - 7.8
Brian De Palma'nın yönetmenliğini üstlendiği Dokunulmazlar; kalabalığa hitap eden, hafif komik ve ürkütücü bir film olarak izleyici karşısına çıktı. Film, ünlü suç avcısı Eliot Ness'in (Kevin Costner) 1930'ların Chicago'sunda çete lideri Al Capone'u (Robert De Niro) alt etmek için verdiği şiddetli mücadeleyi konu alıyor.
Ness'in ekip arkadaşlarından biri olan kıdemli polis memuru rolündeki Sean Connery, Capone'dan maaş alan diğer polisleri ikna ederek mücadeleye katılan karakteriyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmıştır.
THE IRISHMAN - 7.8
Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci gibi mafya türünün ağır toplarının bir araya geldiği bu epik yapımda, bir kamyon şoförü olan Frank Sheeran (De Niro) mafya babası Russell Bufalino'nun (Pesci) ve onun suç ailesinin tetikçisi olarak çalışırken, ünlü Teamster lideri Jimmy Hoffa'ya (Pacino) hizmet etmektedir.
DONNİE BRASCO (KÖSTEBEK) - 7.7
İngiliz yönetmen Mike Newell'ın yönettiği ve gerçek bir mafya öyküsünü anlatan Donnie Brasco, Johnny Depp ve Al Pacino'nun unutulmaz performanslarıyla izleyicileri Bonanno suç ailesinin derinliklerine götürüyor. Film, FBI ajanı Pistone'un "Donnie Brasco" olarak bilinen yeraltı dünyasında yaşadığı karmaşık hayatı ele alıyor. Ajan Pistone rolünde Johnny Depp, Al Pacino ise Pistone'u çeteye kazandıran zamanı geçmiş düşük seviyeli infazcı Lefty olarak karşımıza çıkıyor. Donnie Brasco, Pistone'un kendi otobiyografisinden uyarlanan "Donnie Brasco: My Undercover Life in the Mafia" kitabına dayanıyor ve havalı ve ilgi çekici bir şekilde diğer mafya filmlerinden ayrışıyor.
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