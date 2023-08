IMDb'ye göre en iyi 10 mafya filmi!

DONNİE BRASCO (KÖSTEBEK) - 7.7

İngiliz yönetmen Mike Newell'ın yönettiği ve gerçek bir mafya öyküsünü anlatan Donnie Brasco, Johnny Depp ve Al Pacino'nun unutulmaz performanslarıyla izleyicileri Bonanno suç ailesinin derinliklerine götürüyor. Film, FBI ajanı Pistone'un "Donnie Brasco" olarak bilinen yeraltı dünyasında yaşadığı karmaşık hayatı ele alıyor. Ajan Pistone rolünde Johnny Depp, Al Pacino ise Pistone'u çeteye kazandıran zamanı geçmiş düşük seviyeli infazcı Lefty olarak karşımıza çıkıyor. Donnie Brasco, Pistone'un kendi otobiyografisinden uyarlanan "Donnie Brasco: My Undercover Life in the Mafia" kitabına dayanıyor ve havalı ve ilgi çekici bir şekilde diğer mafya filmlerinden ayrışıyor.