IMDb'ye göre en iyi 10 mafya filmi!

THE UNTOUCHABLES (DOKUNULMAZLAR) - 7.8

Brian De Palma'nın yönetmenliğini üstlendiği Dokunulmazlar; kalabalığa hitap eden, hafif komik ve ürkütücü bir film olarak izleyici karşısına çıktı. Film, ünlü suç avcısı Eliot Ness'in (Kevin Costner) 1930'ların Chicago'sunda çete lideri Al Capone'u (Robert De Niro) alt etmek için verdiği şiddetli mücadeleyi konu alıyor.

Ness'in ekip arkadaşlarından biri olan kıdemli polis memuru rolündeki Sean Connery, Capone'dan maaş alan diğer polisleri ikna ederek mücadeleye katılan karakteriyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmıştır.