Eleştirmenler Oppenheimer’ın 'bu yüzyılın en iyi filmi' olduğunu söylüyor

Dünyaca ünlü yönetmen ve sinema eleştirmeni Paul Schrader, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Chrisopher Nolan'ın son filmi Oppenheimer'ın mutlaka izlenmesi gereken bir yapım olduğunu ifade etti.

Schrader, "Oppenheimer, bu yüzyılın en iyi, en önemli filmi. Eğer bu yıl sinemalarda bir film izleyecekseniz bu Oppenheimer olmalı. Bir Nolan hayranı değilim, ancak bu film, kapıları menteşelerinden söküp atıyor" dedi ve Nolan'la birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

20 Temmuz'da vizyona girmeden önce, filmin ön gösterimine katılan diğer eleştirmenler de yorumlarıyla Schrader'ı doğruladı.

Sinema eleştirmeni Jacob Hubbard yorumunda, "#Oppenheimer, Christopher Nolan'ın film yapımcılığına dair en iyi yönlerini alıp bizleri 3 saatlik heyecanlı bir yolculuğa çıkarıyor... Cillian ve Downey kesinlikle Oscar'a layık ve film muhtemelen tüm teknik ödülleri de alacak. Özellikle son bir saatini izlemelisiniz!" ifadelerine yer verdi.

Bir başka sinema eleştirmeni olan Carson Timar ise filmin yavaş ve kademeli ilerleyişini ele alarak şunları söyledi:

"Oppenheimer filme alınmış en şiddetli ve akıldan çıkmayan biyografik hikayelerden biri. Tempo ve yapıyla ilgili küçük sorunlar filmin, Nolan'ın en yeni bombası olmasını engellemeye yetmiyor!"

