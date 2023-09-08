Mendillerinizi hazırlayın... IMDb'ye göre en iyi dram filmleri!

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2023 Cuma, 18:09
<p>Göz yaşlarının, duygusal bir yolculuğun işareti olduğu herkes için bir sır değil. Filmler, hikayeler ve karakterler aracılığıyla duygusal bağlar kurmamıza ve iç dünyamızı keşfetmemize yardımcı olan güçlü araçlardır. Ancak bazı filmler vardır ki, izleyiciyi sadece düşündürmekle kalmaz, aynı zamanda kalplerini kırar ve gözlerini yaş deryası haline getirir. IMDb puanlarına göre en üzücü filmler bu kategoriye girer.</p> <p><strong>İşte IMDb'ye göre en iyi dram filmleri...</strong></p>

Göz yaşlarının, duygusal bir yolculuğun işareti olduğu herkes için bir sır değil. Filmler, hikayeler ve karakterler aracılığıyla duygusal bağlar kurmamıza ve iç dünyamızı keşfetmemize yardımcı olan güçlü araçlardır. Ancak bazı filmler vardır ki, izleyiciyi sadece düşündürmekle kalmaz, aynı zamanda kalplerini kırar ve gözlerini yaş deryası haline getirir. IMDb puanlarına göre en üzücü filmler bu kategoriye girer.

İşte IMDb'ye göre en iyi dram filmleri...

<p><strong>SCHINDLER'IN LİSTESİ - 8.9</strong></p> <p>Konu: Oskar Schindler, Nazi Almanyası'nda yaşanan Yahudi soykırımı sırasında binlerce Yahudi'yi kurtarmak için çaba sarf eden bir Alman işadamının hikayesini anlatır.</p> <p>Yönetmen: Steven Spielberg</p> <p>Başroller: Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley </p>

SCHINDLER'IN LİSTESİ - 8.9

Konu: Oskar Schindler, Nazi Almanyası'nda yaşanan Yahudi soykırımı sırasında binlerce Yahudi'yi kurtarmak için çaba sarf eden bir Alman işadamının hikayesini anlatır.

Yönetmen: Steven Spielberg

Başroller: Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley 

Player Alanı
<p><strong>SİNEKLERİN TANRISI - 8.9</strong></p> <p>Konu: William Golding'in romanından uyarlanan film, ıssız bir adada hayatta kalmaya çalışan bir grup çocuğun hikayesini anlatır.</p> <p>Yönetmen: Harry Hook</p> <p>Başroller: Balthazar Getty, Chris Furrh</p>

SİNEKLERİN TANRISI - 8.9

Konu: William Golding'in romanından uyarlanan film, ıssız bir adada hayatta kalmaya çalışan bir grup çocuğun hikayesini anlatır.

Yönetmen: Harry Hook

Başroller: Balthazar Getty, Chris Furrh

<p><strong>FIGHT CLUB - 8.8</strong></p> <p>Konu: Film, adını Fight Club olarak bilinen bir gizli dövüş kulübünde buluşan iki ana karakterin hikayesini anlatır. Toplumun tüketici kültürüne bir tepki olarak ortaya çıkan bu kulüp, derin psikolojik katmanlara sahip bir hikaye sunar.</p> <p>Yönetmen: David Fincher</p> <p>Başroller: Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter</p>

FIGHT CLUB - 8.8

Konu: Film, adını Fight Club olarak bilinen bir gizli dövüş kulübünde buluşan iki ana karakterin hikayesini anlatır. Toplumun tüketici kültürüne bir tepki olarak ortaya çıkan bu kulüp, derin psikolojik katmanlara sahip bir hikaye sunar.

Yönetmen: David Fincher

Başroller: Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter

<p><strong>YEŞİL YOL - 8.6</strong></p> <p>Konu: Stephen King'in romanından uyarlanan film, bir mahkumun idam cezası almasının ardından yaşanan olayları ve diğer mahkumların hikayelerini ele alır.</p> <p>Yönetmen: Frank Darabont</p> <p>Başroller: Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, David Morse</p>

YEŞİL YOL - 8.6

Konu: Stephen King'in romanından uyarlanan film, bir mahkumun idam cezası almasının ardından yaşanan olayları ve diğer mahkumların hikayelerini ele alır.

Yönetmen: Frank Darabont

Başroller: Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, David Morse

<p><strong>HAYAT GÜZELDİR - 8.6</strong></p> <p>Konu: Holocaust sırasında bir baba, oğlu için korkunç bir gerçekliği gizlemeye çalışırken umut ve sevginin gücünü vurgular.</p> <p>Yönetmen: Roberto Benigni</p> <p>Başroller: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi</p>

HAYAT GÜZELDİR - 8.6

Konu: Holocaust sırasında bir baba, oğlu için korkunç bir gerçekliği gizlemeye çalışırken umut ve sevginin gücünü vurgular.

Yönetmen: Roberto Benigni

Başroller: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi

<p><strong>REQUİEM FOR A DREAM - 8.5</strong></p> <p>Konu: Requiem for a Dream, uyuşturucu bağımlılığına ve sonuçlarına dair çarpıcı bir hikaye sunar. Karakterlerin hayatları nasıl çöker, detaylı bir şekilde işlenir.</p> <p>Yönetmen: Darren Aronofsky</p> <p>Başroller: Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly </p>

REQUİEM FOR A DREAM - 8.5

Konu: Requiem for a Dream, uyuşturucu bağımlılığına ve sonuçlarına dair çarpıcı bir hikaye sunar. Karakterlerin hayatları nasıl çöker, detaylı bir şekilde işlenir.

Yönetmen: Darren Aronofsky

Başroller: Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly 

<p><strong>EJDERHA DÖVMELİ KIZ - 7.8</strong></p> <p>Konu: Gerçek suç hikayelerine dayanan bu film, bir gazeteci ve hacker'ın kayıp bir kadının gizemli kayboluşunu çözmeye çalışırken karşılaştıkları zorlukları ele alır. Karakterlerin travmaları ve cinayet gizemi, filmi üzücü ve gerilim dolu kılar.</p> <p>Yönetmen: David Fincher</p> <p>Başroller: Rooney Mara, Daniel Craig</p>

EJDERHA DÖVMELİ KIZ - 7.8

Konu: Gerçek suç hikayelerine dayanan bu film, bir gazeteci ve hacker'ın kayıp bir kadının gizemli kayboluşunu çözmeye çalışırken karşılaştıkları zorlukları ele alır. Karakterlerin travmaları ve cinayet gizemi, filmi üzücü ve gerilim dolu kılar.

Yönetmen: David Fincher

Başroller: Rooney Mara, Daniel Craig

<p><strong>TITANIC - 7.8</strong></p> <p>Konu: Ünlü Titanic felaketini konu alan bu film, aşk ve trajedi temasını işler. Jack ve Rose'un hikayesi bu büyük felaketi arka plana alır.</p> <p>Yönetmen: James Cameron</p> <p>Başroller: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet</p>

TITANIC - 7.8

Konu: Ünlü Titanic felaketini konu alan bu film, aşk ve trajedi temasını işler. Jack ve Rose'un hikayesi bu büyük felaketi arka plana alır.

Yönetmen: James Cameron

Başroller: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet

<p><strong>MARLEY VE BEN - 7.5</strong></p> <p>Konu: Film, bir adamın hayatındaki önemli anları paylaşan sadık köpeği Marley ile olan ilişkisini işler.</p> <p>Yönetmen: David Frankel</p> <p>Başroller: Owen Wilson, Jennifer Aniston</p>

MARLEY VE BEN - 7.5

Konu: Film, bir adamın hayatındaki önemli anları paylaşan sadık köpeği Marley ile olan ilişkisini işler.

Yönetmen: David Frankel

Başroller: Owen Wilson, Jennifer Aniston

<p><strong>THE WORLD'S FASTEST INDIAN - 7.5</strong></p> <p>Konu: Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, yaşlı bir adamın son hayali olan hız rekorunu kırmak için verdiği mücadeleyi konu alır.</p> <p>Yönetmen: Roger Donaldson</p> <p>Başroller: Anthony Hopkins, Diane Ladd</p>

THE WORLD'S FASTEST INDIAN - 7.5

Konu: Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, yaşlı bir adamın son hayali olan hız rekorunu kırmak için verdiği mücadeleyi konu alır.

Yönetmen: Roger Donaldson

Başroller: Anthony Hopkins, Diane Ladd

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