En iyi yazılmış anime karakterleri: Bu karakterler akılda iz bırakıyor...
Bir animenin en önemli unsurlarından biri kahramandır. Bazen ana karakter, harika güçleri, etkileyici başarıları ve hatta dramatik aşk hayatları nedeniyle unutulmazdır. İşte, en iyi yazılmış en iyi anime karakteri...
EREN JAEGER-TİTAN'A SALDIRI
Eren Jaeger, canavarlar dış dünyayı terörize ederken bir duvarın arkasında sıkışıp kalmaktan nefret ediyor ve bunu gerçekleştirmek için var olan tüm Titanları yok etmeye kararlı. Neden orada sıkışıp kaldıklarını öğrendiğinde her şeyi yok etme isteği daha da artıyor. Kendisinin ve arkadaşlarının Titanlara dönüşen Eldianlar olduğunu ve dünyanın geri kalanının onlardan korktuğunu ve küçümsediğini anladığındaysa hedefi Titanlar dışındaki her şeyi yok etmek olur...
SHOYA ISHIDA-SESSİZ BİR SES
Zorbalık ciddi bir suçtur ancak bunu yapan kişilerin mutlaka kötü niyetli olması gerekmez. Shoya Ishida'nın durumu da bu. Çocukken, eylemlerinin sonuçlarını pek düşünmüyordu ve her şeyden çok kendini eğlendirmekle ilgileniyordu. Shoko Nishimiya adında sağır bir sınıf arkadaşına zorbalık yapıyor ve bu ona ilk başta akranları arasında popülerlik kazandırsa da sonunda dışlanmasına yol açıyor. Bu deneyim onun zorbalığa uğramanın nasıl bir his olduğunu anlamasına yardımcı oluyor. Sadece kendisi hakkında kötü hissetmekle kalmıyor, aynı zamanda Shoko'ya karşı derin bir empati hissediyor ve ona yaptıklarını telafi etmek istiyor.
GİNTOKİ SAKATA-GİNTAMA
Gintoki bir zamanlar sevgi ve saygı duymaya başladığı bir öğretmeni tarafından evlat edinilen, evsiz bir çocuktu. O öğretmeni korumak için çocuk asker oldu. Ancak sonuçta korkunç bir seçimle karşı karşıya kaldı: Sevgili öğretmeninin öldürülmesine izin vermek ya da arkadaşlarının ve yoldaşlarının aynı kaderi paylaşmasına izin vermek. Öğretmeninin isteyeceği şeyin bu olduğunu bilerek arkadaşlarını kurtardı.
KENZO TENMA-CANAVAR
Dr. Kenzo Tenma'nın gelecek vaat eden bir tıp kariyeri vardı ve bu kariyer bir politikacının yerine bir çocuğun hayatına öncelik verdiği için perişan haldeydi; En son bir hastayı daha dikkat çeken bir hastayla tedavi etmeyi reddettiğinde, ilki vefat etmişti. Ancak kurtardığı çocuğun seri katile dönüşmesiyle yanlış bir karar verdiğine inanır. Kendini sorumlu hissederek kendisini katili alt etmeye adar.
GUTS-BERSERK
Mükemmel karakterizasyonu olmasaydı Berserk sadece başka bir karanlık aksiyon şovu olabilirdi. Karakterlerin, özellikle de baş kahraman Guts'un çok iyi yazılmış olması nedeniyle özeldir. Guts'un hikayesinin büyük bir kısmı onun için gerçekten neyin önemli olduğuna karar vermekle ilgili. Çocukken hayatta kalma modunda yaşadı. Onu koruması için kimseye güvenemezdi; her yetişkin ya vefat etti ya da aktif olarak ona zarar vermeye çalıştı. Sonunda Şahin Grubu'yla arkadaşlık kurar ancak daha önce kurtarmak için hayatını riske attığı Griffith tarafından ihanete uğrar. Anlaşılır bir şekilde üzgün, Griffith'in katıldığı grup olan Tanrı Eli'nden intikam almaya karar verir.
THORFINN-VINLAND EFSANESİ
Vinland Saga boyunca Thorfinn, büyük zorluklarla elde edilen bir karakter gelişiminden geçiyor. Hikayeye, savaşı görmek ve deneyimlemek istediği için babasını takip ederek köyünden çıkan heyecanlı bir çocuk olarak başlıyor. Barışsever babası ihanete uğrayıp gözlerinin önünde öldürüldüğünde çok öfkelenir. Sorumlu kişi olan Askeladd'dan intikam almak istese de yeterince güçlü değildir ve hayatta kalmak için Askeladd'a güvenmek zorundadır.
LİGHT YAGAMİ-ÖLÜM NOTU
Light Yagami, yozlaştırıcı gücün yaşayan, nefes alan kişileşmesidir. Zekası ve yakışıklılığıyla sürekli övülen bir çocuk olarak işe başlıyor. Belki de tüm bu övgüler nedeniyle kendisini bir şeyi yanlış anlayacak ya da başarısız olacak biri olarak görmüyor. Aynı zamanda çok sıkılıyor; onun için her şey kolay oluyor ve tutkulu olduğu hiçbir anlamlı ilişkisi ya da hobisi yok.
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