En iyi yazılmış anime karakterleri: Bu karakterler akılda iz bırakıyor...

SHOYA ISHIDA-SESSİZ BİR SES

Zorbalık ciddi bir suçtur ancak bunu yapan kişilerin mutlaka kötü niyetli olması gerekmez. Shoya Ishida'nın durumu da bu. Çocukken, eylemlerinin sonuçlarını pek düşünmüyordu ve her şeyden çok kendini eğlendirmekle ilgileniyordu. Shoko Nishimiya adında sağır bir sınıf arkadaşına zorbalık yapıyor ve bu ona ilk başta akranları arasında popülerlik kazandırsa da sonunda dışlanmasına yol açıyor. Bu deneyim onun zorbalığa uğramanın nasıl bir his olduğunu anlamasına yardımcı oluyor. Sadece kendisi hakkında kötü hissetmekle kalmıyor, aynı zamanda Shoko'ya karşı derin bir empati hissediyor ve ona yaptıklarını telafi etmek istiyor.