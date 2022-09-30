Filmekimi filmleri açıklandı: Sıcacık sevgi dolu öyküler, entrikalarla dolu aşklar

TİYATRO OKULU

Paris, 1980’lerin sonu… Bir grup genç oyuncu, Patrice Chéreau yönetimindeki meşhur Les Amandiers tiyatro okuluna kabul edilir. Bu onlar için hayatlarının ve kariyerlerinin ilk adımıdır. Burada ve bundan sonra öğrenecek, oyunculuk yapacak, sevecek, korkacak, hayatı dibine kadar yaşayacak, ama ilk trajedileriyle de yüz yüze geleceklerdir.

En son La fracture / Yol Ayrımı ve Anaïs in Love / Anaïs’in Aşkları filmlerinde izlediğimiz deneyimli oyuncu Valeria Bruni Tedeschi’nin yönettiği bu son film, Chéreau’nun okulunda öğrenim gördüğü yıllardan anıları ve deneyimlerinden esinleniyor. Tedeschi bu zamanı “hem mesleğimin hem de hayatımın en belirleyici dönemlerinden biri” olarak anımsıyor. Tedeschi ve ortak senarist Noémie Lvovsky, senaryoyu yazarken bu okulun eski mezunlarıyla da görüşmeler yaparak onların anılarını da filme dahil ettiler. Döneminin enerjisini ve dinamik sanat dünyasını hakkıyla yansıtan Tiyatro Okulu, ilk gösterimini ana yarışmada 2022 Cannes Film Festivali’nde gerçekleştirdi.