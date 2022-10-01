Hadrianaupolis Antik Kenti nerededir? Hadrianaupolis Antik Kenti tarihi...
Hadrianaupolis Antik Kenti geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan, ortaya çıkarılan mozaikler nedeniyle "Karadeniz'in Zeugması" olarak anılıyor. Hadrianaupolis Antik Kenti'nde, Doç. Dr. Ersin Çelikbaş başkanlığında 2003'te başlatılan kazı çalışmaları, yılın 12 ayı aralıksız devam ediyor.
Hadrianaupolis Antik Kenti tarihi
Antik kent Roma döneminde 4. yüzyılda kurulmuştur. Hadrianaupolis Antik Kentinde, İncil'de adı geçen nehirler Geon, Phison, Tigris ve Euphrates'un yer aldığı, at, fil, panter, geyik ve grifon gibi birçok hayvanın tasvir edildiği kiliselerin tabanındaki mozaiklerle ünlenen ve bu nedenle "Karadeniz'in Zeugması" şeklinde adlandırılan antik kentte, şimdiye kadar iki hamam, iki kilise, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları gibi yapılar bulundu.
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