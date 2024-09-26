Yayınlanma: 26.09.2024 - 10:21

Güncelleme: 26.09.2024 - 10:21

Kar filminin yönetmen koltuğunda Aida Begic oturuyor. Filmin senaristliğini Aida Begic, Noémie De Lapparent ve Elma Tataragic üstleniyor. Peki, Kar filminin konusu ne? Kar filminin oyuncuları kim?

KAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Altı kadın, bir büyükbaba, dört kız ve genç bir oğlan savaşın harap ettiği, dış dünyayla bağlantısı neredeyse kesilmiş bir köy olan Slavno'da yaşarlar. Savaşta tüm aileleri ve arkadaşları öldürülmüş ve cesetleri bile bulunamamıştır. Yaklaşan kış ve yılın ilk karı, köyün dünya ile ilişkisini tamamen kesip, yaşamlarını tehdit eder hale gelebilir

KAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jasna Beri

Zana Marjanovic

Sadzida Šetic

Irena Mulamuhic

Muhamed Hadzovic

Vesna Masic

Emir Hadzihafizbegovic

KAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.