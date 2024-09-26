Kar filminin konusu ne? Kar filminin oyuncuları kim?
Kar (Snow) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kar filminin konusu ne? Kar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kar filminin yönetmen koltuğunda Aida Begic oturuyor. Filmin senaristliğini Aida Begic, Noémie De Lapparent ve Elma Tataragic üstleniyor. Peki, Kar filminin konusu ne? Kar filminin oyuncuları kim?
KAR FİLMİNİN KONUSU NE?
Altı kadın, bir büyükbaba, dört kız ve genç bir oğlan savaşın harap ettiği, dış dünyayla bağlantısı neredeyse kesilmiş bir köy olan Slavno'da yaşarlar. Savaşta tüm aileleri ve arkadaşları öldürülmüş ve cesetleri bile bulunamamıştır. Yaklaşan kış ve yılın ilk karı, köyün dünya ile ilişkisini tamamen kesip, yaşamlarını tehdit eder hale gelebilir
KAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jasna Beri
Zana Marjanovic
Sadzida Šetic
Irena Mulamuhic
Muhamed Hadzovic
Vesna Masic
Emir Hadzihafizbegovic
KAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.
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