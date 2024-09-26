Yayınlanma: 26.09.2024 - 10:43

Güncelleme: 26.09.2024 - 10:43

Cesurların Vatanı filminin yönetmen koltuğunda Irwin Winkler oturuyor. Filmin senaristliğini Irwin Winkler ve Mark Friedman üstleniyor. Peki, Cesurların Vatanı filminin konusu ne? Cesurların Vatanı filminin oyuncuları kim?

CESURLARIN VATANI FİLMİNİN KONUSU NE?

Irak Savaşı'nda görev alan bir grup asker evlerine geri dönmüşlerdir. Dört askerden biri askeri doktor olarak görev almıştır; diğeri çatışmada bir elini kaybetmiştir; bir tanesi en yakın arkadaşının ölümüne şahit olmuştur ve sonuncusu sivil bir kadını öldürmüştür. Normal hayatlarına devam edebilmek için mücadele eden askerler artık eskisinden farklı kişilerdir.

CESURLARIN VATANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jessica Biel

Samuel L. Jackson

Christina Ricci

Chad Michael Murray

Brian Presley

Vyto Ruginis

Victoria Rowell

James Macdonald

50 Cent

Jeffrey Nordling

Sandra Nelson

Jack Serino

Brendan Wayne

CESURLARIN VATANI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Cesurların Vatanı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.