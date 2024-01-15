IMDb puanına göre en iyi 10 komedi filmi

cumhuriyet.com.tr
15 Ocak 2024 Pazartesi, 17:50
IMDb puanına göre en iyi 10 komedi filmi

IMDb'ye göre yüksek puan alan 10 filmin sıralandığı bu listeden seçim yaparak keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. İşte en iyi komedi filmleri arasında yer alabilecek 10 film!

IMDb puanına göre en iyi 10 komedi filmi

1. Sürpriz Damatlar 

IMDb 8.8

Philippe de Chauveron tarafından yönetilen 2014 filmi, Sürpriz Damatlar, Claude (Christian Clavier), Marie ve dört kızından oluşan Chinon'dan (Fransa) son derece muhafazakar bir Katolik ailenin hikayesini anlatıyor.

IMDb puanına göre en iyi 10 komedi filmi

2. Hangover 3 

IMDb 8.7

2009'da başlayan sevilen film serisinin üçüncü bölümü Hangover 3, dört eski arkadaşın bir cehennem ve talihsizlik uçurumu içine çekildiğini görüyor. Bu kez Doug (Justin Bartha), Marshall'ın (John Goodman) önderliğindeki tetikçilerden oluşan bir filo tarafından kaçırılır.

IMDb puanına göre en iyi 10 komedi filmi

3. Tek Bir Catinelle 

IMDb 8.5

Oğlu Nicol tam notla terfi edince, güneyden göç eden ve Padua'da yaşayan Checco Zalone, uzun zaman önce verdiği sözünü tutmaya zorlanır: çocuğa rüya gibi bir yaz tatili vermek. Sorun şu ki, adam kendini beş parasız ve ödemek için büyük bir borçla buluyor.

IMDb puanına göre en iyi 10 komedi filmi

4. Dumb & Dumber 

IMDb 7.3

Oyuncu Jim Carrey'i son yirmi yılın Amerikan komedisinin kralı olarak taçlandıran ilk komedi filmlerinden biri. Normal olmayan iki arkadaşın hikayesi ve her ikisinin de aşık oldukları güzel bir kızın peşinde koştukları tuhaf maceraları. 

IMDb puanına göre en iyi 10 komedi filmi

5. Cruella

IMDb 7.4

Cruella, yaptığı tasarımlarla adını duyurmaya çalışan, yetenekli bir kız ve genç bir dolandırıcı olan Estella'nın hikayesini konu ediyor. Zeki ve yaratıcı bir kız olan Estella'nın hayatı, onun haylazlık hevesini takdir eden iki hırsızla arkadaş olmasıyla bambaşka bir hal alır.

IMDb puanına göre en iyi 10 komedi filmi

6. Zor Baba

İMDb 7.0

Ünlü Amerikalı aktör Ben Stiller'in belki de en iyi komedi filmlerinden biri. Bazı sahneler gerçekten komik ve eğlenceli. Genç bir adam, kız arkadaşı ve gelecekteki eşi tarafından ailesiyle buluşmaya davet edilir.

IMDb puanına göre en iyi 10 komedi filmi

7. The Little Devil 

IMDb 7.0

Büyük Roberto Benigni'nin ünlü Amerikalı aktör Walter Matthau'nun eşlik ettiği İtalyan komedisinin başyapıtı . Film, küçük bir şeytanın maceralarını ve onu uzakta tutmak zorunda kalacak bir rahibin talihsizliklerini anlatıyor.

IMDb puanına göre en iyi 10 komedi filmi

8. Baş Belası

IMDb 6.1

Aktör Jim Carrey'in bir başka komedi incisi. Bir arkadaşı için çaresiz kalan bir kablo TV teknisyeninin hikayesi. Gözlerini genç bir adama (Matthew Broderick) odaklayacak ve tüm renkleri birleştirecek. 

IMDb puanına göre en iyi 10 komedi filmi

9. Ted

IMDb 6.9

oel gecesi dilediği bir dileği gerçek olan John artık konuşan bir oyuncak ayıya sahiptir. Uzun yıllar John ile birikte yaşayan Ted artık bir oyuncaktan daha çok insan özellikleri taşıyordur. İstemediği tek şey John'u paylaşmak olan Ted onu bir seneden fazladır sevgilisi olan Lori'den bile kıskanır. John ise artık hayatına kendi başına devam etmesi gerektiğini fark eder.

IMDb puanına göre en iyi 10 komedi filmi

10. 3 Idiots

IMDb 8.4

2009 yılında vizyona giren filmin konusu; hem aynı üniversitede aynı bölümü okuyan aynı zamanda yurt arkadaşı olan Rancho Chhanched, Farhan Qureshi ve Raju Rastogi dostluklarını bize yansıtırken aynı zamanda eğlenceli bir dille eğitim sistmini eleştirir. Dünyaca üne kavuşmuş Hint yapımı filmin başrolünde; Aamir Khan, Madhavan ve Kareena Kapoor yer alıyor.

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