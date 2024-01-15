IMDb puanına göre en iyi 10 komedi filmi

9. Ted

IMDb 6.9

oel gecesi dilediği bir dileği gerçek olan John artık konuşan bir oyuncak ayıya sahiptir. Uzun yıllar John ile birikte yaşayan Ted artık bir oyuncaktan daha çok insan özellikleri taşıyordur. İstemediği tek şey John'u paylaşmak olan Ted onu bir seneden fazladır sevgilisi olan Lori'den bile kıskanır. John ise artık hayatına kendi başına devam etmesi gerektiğini fark eder.