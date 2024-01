IMDb puanına göre en iyi 10 korku filmi

10: Get Out 7.7

"Get Out," Jordan Peele'in yazıp yönettiği bir korku-gerilim filmidir. Film, Afro-Amerikalı genç bir adam olan Chris'in, sevgilisinin ailesiyle tanışmaya gittiği sıradışı bir hafta sonunu konu alır. Ancak, ailenin görünüşte uygun olmayan davranışları, Chris'in rahatsız edici sırları ortaya çıkarmasına neden olur. Rassal ırksal gerilim, psikolojik korku ve toplumsal eleştiri unsurlarını içeren "Get Out," izleyicilere sürükleyici ve düşündürücü bir deneyim sunar.