IMDb puanına göre en iyi 10 korku filmi

6: Şeytan 8,1

"Şeytan," 1973 yapımı bir korku klasiği olan William Friedkin tarafından yönetilen bir filmidir. Film, William Peter Blatty'nin aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Hikaye, Georgetown Üniversitesi'nde bir akademisyen olan Chris MacNeil'in kızı Regan'ın tuhaf davranışlar sergilemeye başlamasıyla başlar. Tıbbi ve psikiyatrik açıklamalar yetersiz kalınca, Chris, kızının tuhaf durumunu anlamak ve yardım bulmak için bir rahip olan Father Merrin ve genç bir rahip olan Father Karras'a başvurur. Regan'ın vücudunda şeytani bir varlık tarafından ele geçirildiği ortaya çıkar ve iki rahip, şeytan çıkarma ritüelleri için kızın ruhsal kurtuluğu için mücadele eder. Film, gerilim ve korku türündeki başarıları, etkileyici atmosferi ve oyunculuk performansları ile bilinir.