Karanlık gelecekte yolculuk: IMDb'ye göre en iyi distopik filmler!
Sinemanın büyülü dünyasında, distopyanın karanlık atmosferine yolculuk yapmaya hazır mısınız? IMDb puanlarına göre seçilmiş en etkileyici distopya filmleri, izleyicilere geleceğin korkutucu ve çarpık yüzünü gösteriyor. Zaman zaman düşündürücü, zaman zaman ürkütücü olan bu yapımlar, sizi kendine çekecek atmosferleri ve etkileyici hikayeleriyle öne çıkıyor.
METROPOLİS (1927) - 8.3
Yeraltında yaşayan işçiler zorlu bir yaşam sürerken, yönetici sınıf konforlu bir hayat sürer. Hayatlarından oldukça memnun olan yönetici sınıf, yaşam mücadelesi veren yeraltındakilerin durumu pek de önemsemez. Lang, bölünmüş toplumsal yapıyı, insanı bir aşktan yola çıkarak, uzlaştırmaya çalışır.
Metropolis, Avusturyalı-Alman yönetmen Fritz Lang imzası taşıyor.
OTOMATİK PORTAKAL (1971) - 8.3
Otomatik Portakal, Anthony Burgess'in aynı adlı yapıtından uyarlanan 1971 yapımı 137 dakikalık film. Bir holigan olan Alex (Malcolm McDowell) adlı gencin zaman geçirmek için üyesi olduğu sokak çetesi ile beraber işledikleri birçok suçtan sonra çete ile ayrılığa düşünce onlar tarafından ihbar edilmesini ve polis tarafından beyninin yıkanarak topluma kazandırılma metodu ve sonrasını anlatır.
V FOR VENDETTA (2005) - 8.2
V, 2020 yılında ve İngiltere’de geçiyor. Ülke, son derece baskıcı bir toplum düzenini yaşamaktadır. Türlü yasaklar ve engellerle idare edilen halk, şiddet yanlısı bir konuma gelmiştir. Bu kargaşanın orta yerinde görünen gizemli V, belaya bulaşmış masum bir kadın olan Evey’i kurtarır. Ancak bu kurtarış, tam da ulusun kurtuluşunu temsil eder çünkü onun davranışı aslında toplumun uyanışını tetikleyen ve başkaldırıyı başlatan unsurdur. Tam da bu sebeple artık insanlık adına bir ayaklanma zamanıdır. Alan Moore’un romanından uyarlanan film, son derece epik bir hikayedir.
TRUMAN SHOW (1998) - 8.2
Dünyanın en güzel adalarından birinde yaşayan halk imrenilecek derecede ütopik bir hayat sürmektedir. Bu adada yaşayan insanlar her güne mutlu uyanıp herhangi bir sorunla karşılaşmadan günü sonlandırıyorlardır. Başkarakterimiz Truman da bu şanslı insanlardan biridir. Güzel bir eşe ve mutlu bir hayata sahip olan Truman, bir gün öldüğünü zannettiği babasını bir gün caddede gördüğü ana kadar hayatı olduğu gibi yaşar. Babasını gördüğüne emindir ancak adam bir anda ortalıktan kaybolmuştur. İlerleyen günlerde çeşitli gizemli anlar yaşayan Truman bir şeylerin yolunda gitmediğini fark edecek, sahip olduğu hayatın gerçek olup olmadığını anlamaya çalışacaktır.
ÖLÜM TAKİBİ (1982) - 8.1
Başrollerde Harrison Ford, Rutger Hauer ve Sean Young'un yer aldığı filmin senaryosu, Philip K. Dick'in Android'ler Elektrikli Koyun Düşler mi? adlı romanını temel alınarak Hampton Fancher ve David Peoples tarafından yazıldı. Filmde yaratıcılarını bulmaya gelen dört robotu yakalamaya çalışan bir adaımın hikayesi anlatılıyor.
MAYMUNLAR CEHENNEMİ (1968) - 8
Maymunlar Cehennemi, 1968 yapımı bir bilimkurgu gerilim filmi. Yazar Pierre Boulle'in Fransızca La planète des singes adlı romanından uyarlanan film Franklin Schaffner imzası taşıyor.
AKİRA (1988) - 8
Akira, Katsuhiro Otomo'nun yönetmenliğini yaptığı ve senaryosu Katsuhiro Otomo ve Izo Hashimoto tarafından yazılan 1988 yapımı bir Japon anime filmidir. Tokyo Movie Shinsha tarafından hazırlanmış olup aynı adlı manga serisine dayanmaktadır.
12 MAYMUN (1995) - 8
12 Maymun, 1995 yapımı Terry Gilliam filmi. Başrollerde Brad Pitt, Bruce Willis ve Madeleine Stowe yer almıştır.
1996'da 5 milyar kişinin ölümüne neden olan bir virüs, 2035'te dünya nüfusunun yalnızca %1'ini hayatta bırakmıştır. Bu virüsün etkilerinden korunabilmek için insanlar yer altında koloniler kurarak yaşamaya başlar. Virüsün üstesinden gelebilmek için mahkûmlardan James Cole, zaman makinesiyle geçmişe gönderilir.
BRAZİL (1985) - 7.9
Brazil, kurmaca bir zaman ve mekanda geçen kara komedi türünde bir Terry Gilliam filmi. İlk olarak 20 Şubat 1985'te Fransa'da yayımlandı. Senaryo yazarları Terry Gilliam, Charles McKeown ve Tom Stoppard'dır.
SON UMUT (2006) - 7.9
Son Umut, 2006 yılı yapımı, bilimkurgu temalı, senaryosu P.D. James'in 1992 yılında yayımladığı aynı isimli eserinden uyarlanan sinema filmi.
Dünyanın en genç insanı on sekiz yaşındayken ölmüştür ve insanlık, neslinin tükenme olasılığı ile karşı karşıyadır. 2027 yılı itibari ile dünya, hiçbir şekilde anlam verilemeyen olaylara sahne olmaktadır. Artık üremek diye bir şey yoktur. Bu durum siyasi açıdan da tüm dengeleri sarsar. Yaşananlar karşısında bir grup insan var oluşlarını akışa teslim ederken diğer bir grup ise olanları değiştirmek için mücadeleye girişir.
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