Taxi Driver'dan The Irishman'a: Martin Scorsese'nin IMDb'ye göre en iyi filmleri...

CASINO 8.2

Casino'da Ace Rothstein renkli gece hayatı ve kumar çılgınlığıyla ünlü olan Las Vegas'ın bu kumarhanelerinden birini yöneten bir işletmecidir. Rothstein bu işe başladığı günden bu yana işini düzgün yapıp güvenilirliğini korumaya ve kumarhane sahipleriyle arasını iyi tutmaya çalışmıştır. Ta ki yakın bir arkadaşı olan Nicky işlerde ona yardımcı olmaya başlayana kadar...

Bu açgözlü ve eğlence düşkünü adam yüzünden başarılı iş hayatı tepetaklak olma yolunda giden Ace, aşık olduğunda işler iyice yolundan çıkacaktır.

'Taxi Driver', 'Goodfellas', 'the Departed' ve 'Shutter Island' gibi kült yapımlara imza atan usta yönetmen Martin Scorsese'nin, parıltılı Las Vegas'ın kirli çamaşırlarını ortaya çıkardığı filminin başrollerinde Robert de Niro, Sharon Stone ve Joe Pesci bulunmakta.