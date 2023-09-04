Sanatın rengarenk dünyasına İstanbul Modern'den kapı açın!

İstanbul Modern, çağdaş sanata ilgi duyan herkes için kesinlikle görülmeye değer bir mekan. Hem Türk hem de uluslararası sanatın en iyi örneklerini sunan bu müze, aynı zamanda Boğaz'ın büyüleyici manzarası ile birleşerek unutulmaz bir deneyim sunuyor. İstanbul ziyaretiniz sırasında, sanatın modern izini sürmek için İstanbul Modern'i mutlaka ziyaret etmeyi unutmayın.