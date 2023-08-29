Ücretsiz müze ziyaretleriyle sanatın içine dalın...

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2023 Salı, 21:27
<p>Kültür ve sanatın zengin dünyasına adım atmak, sadece birkaç adım ötenizde! İstanbul, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü bir şehir olmanın ötesinde, birbirinden değerli müzeleriyle de göz kamaştırıyor. </p> <p>Sanatseverler için harika bir fırsat olan bu ücretsiz müze günleri, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin kültür ve sanatla iç içe olmasını sağlıyor. Şehirdeki müzelerin tarih, sanat, arkeoloji ve daha pek çok konuda benzersiz koleksiyonlarını keşfetmek isteyenler için rehber niteliğindeki bu özel günler, her yaştan insanı sanatın büyülü dünyasına davet ediyor. Peki, <strong>hangi müzeler ne zaman, kimlere ücretsiz?</strong></p>

Kültür ve sanatın zengin dünyasına adım atmak, sadece birkaç adım ötenizde! İstanbul, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü bir şehir olmanın ötesinde, birbirinden değerli müzeleriyle de göz kamaştırıyor. 

Sanatseverler için harika bir fırsat olan bu ücretsiz müze günleri, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin kültür ve sanatla iç içe olmasını sağlıyor. Şehirdeki müzelerin tarih, sanat, arkeoloji ve daha pek çok konuda benzersiz koleksiyonlarını keşfetmek isteyenler için rehber niteliğindeki bu özel günler, her yaştan insanı sanatın büyülü dünyasına davet ediyor. Peki, hangi müzeler ne zaman, kimlere ücretsiz?

<p><strong>ARTER </strong></p> <p>İstanbul'un Beyoğlu semtinde bulunan Arter, çağdaş sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren bir kültür ve sanat merkezidir. Sergilerin yanı sıra atölyeler, konferanslar ve etkinliklerle sanatseverleri buluşturur.</p> <p><strong>Arter, </strong>perşembe günleri ücretsiz.</p>

ARTER 

İstanbul'un Beyoğlu semtinde bulunan Arter, çağdaş sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren bir kültür ve sanat merkezidir. Sergilerin yanı sıra atölyeler, konferanslar ve etkinliklerle sanatseverleri buluşturur.

Arter, perşembe günleri ücretsiz.

<p><strong>İSTANBUL MODERN SANAT</strong></p> <p>Türkiye'nin modern ve çağdaş sanat eserlerini sergileyen önemli müzelerinden biridir. Sanatın farklı disiplinlerini kapsayan eserlerin yer aldığı İstanbul Modern, zaman zaman uluslararası sergilere de ev sahipliği yapar.</p> <p><strong>İstanbul Modern Sanat Müzesi</strong> perşembe günleri ücretsiz.</p>

İSTANBUL MODERN SANAT

Türkiye'nin modern ve çağdaş sanat eserlerini sergileyen önemli müzelerinden biridir. Sanatın farklı disiplinlerini kapsayan eserlerin yer aldığı İstanbul Modern, zaman zaman uluslararası sergilere de ev sahipliği yapar.

İstanbul Modern Sanat Müzesi perşembe günleri ücretsiz.

<p><strong>PERA MÜZESİ</strong></p> <p>İstanbul'un Beyoğlu semtinde yer alan Pera Müzesi, Türk ve yabancı sanatçıların eserlerini sergileyen bir müzedir. Modern ve çağdaş sanatın yanı sıra Osmanlı dönemi koleksiyonları da müzenin zengin içeriğini oluşturur.</p> <p><strong>Pera Müzesi,</strong> cuma günleri 18:00 - 21:00 arası ücretsiz.</p>

PERA MÜZESİ

İstanbul'un Beyoğlu semtinde yer alan Pera Müzesi, Türk ve yabancı sanatçıların eserlerini sergileyen bir müzedir. Modern ve çağdaş sanatın yanı sıra Osmanlı dönemi koleksiyonları da müzenin zengin içeriğini oluşturur.

Pera Müzesi, cuma günleri 18:00 - 21:00 arası ücretsiz.

<p><strong>SAKIP SABANCI MÜZESİ</strong></p> <p>Sakıp Sabancı Vakfı tarafından desteklenen ve iki farklı mekânda bulunan müzedir. Sakıp Sabancı Müzesi, Osmanlı dönemi eserlerinden çağdaş sanata kadar geniş bir yelpazede koleksiyon sunar. Eski bir konakta yer alan Emirgan'daki müze, İstanbul'daki sanatseverler için önemli bir kültürel merkezdir.</p> <p><strong>Sakıp Sabancı Müzesi,</strong> salı günleri ücretsiz.</p>

SAKIP SABANCI MÜZESİ

Sakıp Sabancı Vakfı tarafından desteklenen ve iki farklı mekânda bulunan müzedir. Sakıp Sabancı Müzesi, Osmanlı dönemi eserlerinden çağdaş sanata kadar geniş bir yelpazede koleksiyon sunar. Eski bir konakta yer alan Emirgan'daki müze, İstanbul'daki sanatseverler için önemli bir kültürel merkezdir.

Sakıp Sabancı Müzesi, salı günleri ücretsiz.

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