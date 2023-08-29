Ücretsiz müze ziyaretleriyle sanatın içine dalın...

Kültür ve sanatın zengin dünyasına adım atmak, sadece birkaç adım ötenizde! İstanbul, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü bir şehir olmanın ötesinde, birbirinden değerli müzeleriyle de göz kamaştırıyor.

Sanatseverler için harika bir fırsat olan bu ücretsiz müze günleri, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin kültür ve sanatla iç içe olmasını sağlıyor. Şehirdeki müzelerin tarih, sanat, arkeoloji ve daha pek çok konuda benzersiz koleksiyonlarını keşfetmek isteyenler için rehber niteliğindeki bu özel günler, her yaştan insanı sanatın büyülü dünyasına davet ediyor. Peki, hangi müzeler ne zaman, kimlere ücretsiz?