İzlemeye değer kısa filmler...
Son dönemde kısa filmler büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte izleyebileceğiniz 5 yerli kısa film!
SİYAH ÇEMBER (2016)
Bir grup insan, terk edilmiş bir malikanede bir etkinlik düzenler. Bunun üzerine başlarına ilginç olaylar gelir. Tolga Akman, Turgay Doğan, Sait Erol gibi isimlerin yer aldığı Siyah Çember'in yönetmenliğini Hasan Can Dağlı üstleniyor.
BARINAK (2022)
Remzi Umut Kazan'ın yönetmenliğini üstlendiği film 2023 yılında geçiyor. Barınak, Dünya'nın yaşadığı nükleer sızıntılar nedeniyle yaşam kaynağının büyük bir kısmını kaybetmesini işliyor. Yer altında küçük gruplar halinde yaşayan insanlar enerji elde etmek için insanlık dışı bir yolu kullanmak zorunda kalırlar.
SÖZ UÇAR (2017)
Söz Uçar'da sığınılacak tek yerin kitaplar olduğu düşüncesi vardır. Üç genç nefes nefese bir kitapçıya girer. Kitapçı da onların kitapların mucizesini gösterir. Funda Eryiğit, Özgür Çevik, Serkan Keskin gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda, Tufan Taştan oturuyor.
BİTMİŞ AŞKLAR MÜZESİ (2017)
Murathan Özbek'in yönetmen koltuğunda oturduğu Bitmiş Aşklar Müzesi'nde insanların bitmiş ilişkilerinden kalan eşyaları sergilemesi anlatılıyor. Ahmet Rıfat Şungar'ın hayat verdiği Ali, gelen eşyaları sergi alanına yerleştirmekle görevlidir.
SEVİNÇ VESAİRE (2019)
Zamanda askıya alınmış sıradan bir devlet kurumunda, bir grup görevli artık gerek kalmadığını düşündüğü kelimeleri yaptıkları oylamaya göre kaldırmakla görevlidir. İşe yeni alınan kişi (Nergis Öztürk) çalışanlara göre daa sorgulayıcı bir tavırla işini yapmak ister. Sevinç Vesaire filminin yönetmen koltuğunda Kurtcebe Turgul oturuyor.
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