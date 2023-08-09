İzlemeye değer kısa filmler...

SÖZ UÇAR (2017)

Söz Uçar'da sığınılacak tek yerin kitaplar olduğu düşüncesi vardır. Üç genç nefes nefese bir kitapçıya girer. Kitapçı da onların kitapların mucizesini gösterir. Funda Eryiğit, Özgür Çevik, Serkan Keskin gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda, Tufan Taştan oturuyor.