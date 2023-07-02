Kaklık Mağarası nerede? Kaklık Mağarası 2023 giriş ücreti ne kadar? Kaklık Mağarası'na nasıl gidilir?

Mağara, travertenleri, termal su havuzları, yeşilin farklı tonlarındaki yosunları, 32 derecede sabit olan havası ve büyülü atmosferiyle 21 yıldır turizme katkı sağlıyor. Kaklık Mağarası damlataşı, sarkıtları ve dikitleriyle süslü olup Pamukkale'de bulunan travertenlere benzer traverten basamaklarıyla, "Küçük Pamukkale" veya "Mağara Pamukkale" olarak adlandırılmaktadır.