Kaklık Mağarası nerede? Kaklık Mağarası 2023 giriş ücreti ne kadar? Kaklık Mağarası'na nasıl gidilir?
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'nin yerin altındaki benzeri olarak tanımlanan Kaklık Mağarası, ziyaretçi sayısını her geçen yıl artırıyor.
Mağara, travertenleri, termal su havuzları, yeşilin farklı tonlarındaki yosunları, 32 derecede sabit olan havası ve büyülü atmosferiyle 21 yıldır turizme katkı sağlıyor. Kaklık Mağarası damlataşı, sarkıtları ve dikitleriyle süslü olup Pamukkale'de bulunan travertenlere benzer traverten basamaklarıyla, "Küçük Pamukkale" veya "Mağara Pamukkale" olarak adlandırılmaktadır.
KAKLIK MAĞARASI NEREDE?
Kaklık Mağarası, Denizli - Ankara karayolunda Denizli il merkezine 30 km mesafede Honaz ilçesinin Kaklık kasabasındadır.
KAKLIK MAĞARASI GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?
Kaklık Mağarası giriş ücreti 2023 yılı itibarıyle 15 TL.
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