Mahkum dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Mahkum dizisine hangi oyuncular katıldı?
Mahkum dizisinin sezon finalinde neler yaşandı?
Herkesin gözleri önünde gerçeği itiraf eden Barış, zihninin içinde yaşayan Savaş’ın yönlendirmesiyle hastalığını ispatlama yoluna gitti. İşlediği tüm cinayetleri Savaş’ın talimatlarıyla yaptığı yalanını söyleyip, mahkemenin kararını doğrudan etkilemeye çalıştı. Barış’ın bu itirafına hazırlıksız yakalanan Fırat, mahkemedeki yalanların önüne geçmek için karşı tezlerini hazırladı.
Mahkum dizisinin ikinci sezonunda neler yaşanacak?
Yaşadığı travmatik sürecin sonucunda inzivaya çekilen Fırat Bulut, cübbesini asıp sadece kızıyla ilgilenmeye karar vermiştir. Şehrin bazı yerlerinde Barış Yesari maskesi ile işlenen cinayetler, devleti harekete geçirir. Barış’ı kutsallaştırmaya çalışan bu psikopatlarla mücadele edebilecek tek kişi Fırat Bulut’tur. Fırat, bu teklifleri reddeder. Ta ki ölü olarak bilinen Barış’ın bu şehirde nefes aldığını öğrenene kadar… Geri dönecektir. Ama cübbesiz, prosedürsüz ve seçili insanlardan kuracağı özel ekibiyle...
Ölümler ve büyük ızdırapların içinden sıyrılıp gelen, yeniden doğduğuna inanan Barış Yesari, bambaşka biri olarak döner şehre. Artık amacı sadece kendi intikamı değil, ruhu öldürülmüş herkesin intikamını almaktır. Büge ve oğluyla yeni bir gelecek hayal ederken, yerin altında kurduğu mahkum ordusuyla birlikte harekete geçer. Adalet er ya da geç sağlanacaktır.
Yerin altında kendi vicdan terazisiyle adalet sağlamaya çalışan Barış, yerin üstünde toplumu bu rahatsız tiplerden korumaya çalışan Fırat… İki ezeli düşman; esas adaleti bulmak için her zamankinden daha sert bir savaşın içine girerler.
Mahkum dizisinin oyuncuları kimlerdir?
Yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli’nin oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova, Hakan Karsak, Hayal Köseoğlu, Furkan Kalabalık, Burcu Cavrar, Alya Sude Mazak, İlker Yağız Uysal yer alırken, bu
sezon; Gökçe Eyüboğlu (Giryan), Seda Türkmen (Ayşe), Nazlı Bulum (Eylül), Mehmet
Bozdoğan (Mami), Mine Kılıç (Defne), Sarp Aydınoğlu (Zeyat), Cem Söküt (Fukara) ve Erdal Küçükkömürcü (Dadaloğlu) karakterleriyle dahil olacak.
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