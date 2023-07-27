Meg 2: Çukur’un yeni afişi ve görüntüleri yayımlandı

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2023 Perşembe, 11:42
<p>Gösterime girdiği 2018 yılında gişede <strong>530 milyon</strong> dolarlık hasılat elde eden <strong>The Meg</strong>, devam filmiyle geri dönüyor.</p>

Gösterime girdiği 2018 yılında gişede 530 milyon dolarlık hasılat elde eden The Meg, devam filmiyle geri dönüyor.

<p><strong>The Meg 2: The Trench</strong> (Meg 2: Çukur), cesur bir araştırma ekibinin okyanusun en derin yerlerindeki keşif dalışlarını ve keşfedilmemiş sularda yaşadıkları aksiyonu konu ediniyor.</p>

The Meg 2: The Trench (Meg 2: Çukur), cesur bir araştırma ekibinin okyanusun en derin yerlerindeki keşif dalışlarını ve keşfedilmemiş sularda yaşadıkları aksiyonu konu ediniyor.

<p>Başrollerde <strong>Jason Statham</strong> ve <strong>Jing Wu</strong>’nun yer aldığı film, devasa Meg'lere ve amansız çevre yağmacılarına karşı mücadele eden bir araştırma ekibinin hikayesini konu alıyor. Kötü niyetli bir maden operasyonu sebebi ile görevleri tehdit edilen ve zora giren ekibin yolculukları kaosa sürüklenir.  Hayatta kalmak için yüksek riskli bir savaşın içine giren araştırma ekibi, zamana karşı nabız gibi atan bir yarışta acımasız yırtıcıları zekâlarıyla alt etmeye ve onları geride bırakmaya çalışır. </p>

Başrollerde Jason Statham ve Jing Wu’nun yer aldığı film, devasa Meg'lere ve amansız çevre yağmacılarına karşı mücadele eden bir araştırma ekibinin hikayesini konu alıyor. Kötü niyetli bir maden operasyonu sebebi ile görevleri tehdit edilen ve zora giren ekibin yolculukları kaosa sürüklenir.  Hayatta kalmak için yüksek riskli bir savaşın içine giren araştırma ekibi, zamana karşı nabız gibi atan bir yarışta acımasız yırtıcıları zekâlarıyla alt etmeye ve onları geride bırakmaya çalışır. 

<p><strong>Sophia Cai, Page Kennedy, Sergio Peris-Mencheta, Skyler Samuels, Sienna Guillory</strong> ve <strong>Cliff Curtis</strong> gibi oyuncuların <strong>Jason Statham</strong> ve <strong>Jing Wu</strong>’ya eşlik ettiği <strong>"Meg 2: Çukur"</strong>un yönetmen koltuğunda <strong>Ben Wheatley</strong> oturuyor. Senaryo ve hikâyesini <strong>Jon Hoeber, Erich Hoeber</strong> ve <strong>Dean Georgaris</strong>’in birlikte kaleme aldığı film<strong> Steve Alten</strong>'in <em><strong>The Trench</strong> </em>romanından uyarlama. </p>

Sophia Cai, Page Kennedy, Sergio Peris-Mencheta, Skyler Samuels, Sienna Guillory ve Cliff Curtis gibi oyuncuların Jason Statham ve Jing Wu’ya eşlik ettiği "Meg 2: Çukur"un yönetmen koltuğunda Ben Wheatley oturuyor. Senaryo ve hikâyesini Jon Hoeber, Erich Hoeber ve Dean Georgaris’in birlikte kaleme aldığı film Steve Alten'in The Trench romanından uyarlama. 

<p>Filmin yapımcılığını <strong>Lorenzo di Bonaventura</strong> ve <strong>Belle Avery</strong> üstleniyor. Başyapımcılar ise <strong>Jason Statham</strong>, <strong>Cate Adams</strong>, <strong>Ruigang Li</strong>, <strong>Catherine Xujun Ying</strong>, <strong>Jing Wu</strong>, <strong>E. Bennett Walsh</strong>, <strong>Erik Howsam</strong>, <strong>Randy Greenberg</strong> ve <strong>Gerald R. Molen</strong>.</p>

Filmin yapımcılığını Lorenzo di Bonaventura ve Belle Avery üstleniyor. Başyapımcılar ise Jason Statham, Cate Adams, Ruigang Li, Catherine Xujun Ying, Jing Wu, E. Bennett Walsh, Erik Howsam, Randy Greenberg ve Gerald R. Molen.

<p>Kamera arkasında yönetmen Wheatley'e görüntü yönetmeni <strong>Haris Zambarloukou</strong>s, yapım tasarımcısı <strong>Chris Lowe</strong> ve kurgucu <strong>Jonathan Amos</strong> eşlik ediyor.  Filmin görsel efekt sorumlusu <strong>Pete Bebb</strong> ve kostüm tasarımcısı <strong>Lindsay Pugh</strong>. Filmin müzikleri ise <strong>Harry Gregson-Williams</strong>'a ait.</p>

Kamera arkasında yönetmen Wheatley'e görüntü yönetmeni Haris Zambarloukous, yapım tasarımcısı Chris Lowe ve kurgucu Jonathan Amos eşlik ediyor.  Filmin görsel efekt sorumlusu Pete Bebb ve kostüm tasarımcısı Lindsay Pugh. Filmin müzikleri ise Harry Gregson-Williams'a ait.

<p><strong>The Meg 2: The Trench</strong>, <strong>4 Ağustos’ta</strong> Türkiye'de vizyonda girecek.</p>

The Meg 2: The Trench, 4 Ağustos’ta Türkiye'de vizyonda girecek.

<p><strong>The Meg 2'</strong>den gelen yeni poster.</p>

The Meg 2'den gelen yeni poster.

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