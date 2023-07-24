Yayınlanma: 24.07.2023 - 11:44

Güncelleme: 24.07.2023 - 11:44

Warner Bros'un Barbie'si ve Universal'ın Oppenheimer'ı sırasıyla 337 milyon dolar ve 174,2 milyon dolarlık devasa küresel çıkışlar yaptı. Barbie, Greta Gerwig'in yönettiği, Margot Robbie ile Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı "eğlenceli bir film" olarak izleyici ve eleştirmenlerden büyük beğeni aldı. 69 pazarda gösterime giren film, 182 milyon dolarlık inanılmaz bir hasılat elde ederek Warner Bros'un franchise olmayan bir film için şimdiye kadarki en büyük yabancı ülkelerdeki açılışını gerçekleştirdi.

Aynı zamanda, Christopher Nolan'ın yönettiği ve Cillian Murphy'nin başrolde yer aldığı Oppenheimer da uluslararası gişede büyük bir başarı elde etti. 78 pazarda gösterime giren film, 93,7 milyon dolarlık yurtdışı hasılatıyla tüm dünyada ilgi gördü. Oppenheimer, Nolan'ın Kara Şövalye üçlemesinin son iki filminden sonra dünya çapında en büyük açılışı elde etti ve aynı zamanda bir biyografik film için dünya çapında gün ve tarih bazında en büyük açılış olarak rekor kırdı.

DİJİTAL PLATFORMLARLA REKABET SÜRECEK Mİ?

Dijital yayın platformlarının yükselişe geçmesiyle sinemaya olan ilgi son dönemde ciddi bir düşüşe geçmişti. Bu hafta izleyicisi ile buluşan Barbie ve Oppenheimer sayesinde ciddi bir artış gözler önüne serildi. Bu başarı ne kadar büyük olsa da grevler de sektöre ciddi bir risk yaşatıyor.

Stüdyo çalışanları endüstrinin genişlemesine olan inancını artırsa da Hollywood grevlerinin uzaması riski varken, Barbie ve Oppenheimer'ın gösterdiği ivme, endüstri için müthiş bir gelişme olarak görülüyor.

Barbie'nin uluslararası gişedeki büyük başarısı; Margot Robbie, Ryan Gosling ve Greta Gerwig için kariyerlerinde iyi bir yurtdışı başlangıcını ve birçok ülkede yılın en büyük sektör açılışını işaret ediyor. Aynı şekilde, Oppenheimer da Cillian Murphy ve Christopher Nolan için büyük bir başarı ve birçok ülkede tarihi açılışlar elde etmiş bir film olarak dikkat çekiyor.

Warner Bros Uluslararası Tiyatro Dağıtım Başkanı Andrew Cripps, "Dünya çapında gördüğümüz inanılmaz sonuçlar, film yapımcılarının her yaştan izleyicinin eğlenceli ve güçlü bir şekilde yanıt verdiği eğlenceli ve ilgi çekici bir deneyim sunma konusundaki tekil vizyonunun bir kanıtıdır" dedi.

Universal Pictures Uluslararası Dağıtım Başkanı Veronika Kwan Vandenberg de şunları söyledi:

"Chris Nolan ve Emma Thomas, olağanüstü oyuncular ve ekip, IMAX'teki ortaklarımız ve dünyanın dört bir yanındaki gösterimler için daha mutlu olamazdık."

PÜRÜZLERE RAĞMEN SAĞLAM BİR YÜKSELİŞ

Grevlerin gidişatında bir değişim olmasa da diğer stüdyo filmleri de Barbie ve Oppenheimer gibi güçlü performanslar sergiledi. Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One ve Elemental gibi filmler de gişede etkileyici rakamlar elde etti. Gişede 3 milyar doları aşarak Universal, 2023'te bu başarıya ulaşan ikinci stüdyo oldu.

Tüm bu başarılarla birlikte, sinema endüstrisinin pozitif bir ivme kazandığını söylemek mümkün. Sinema salonları, izleyicilerin ilgisini çekmeye yeniden başladı ve büyük yapımların yanı sıra yerel yapımlar da başarılı performanslar sergilemeye devam ediyor.