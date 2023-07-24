Yeni DC filmi Blue Beetle'dan görüntüler geldi

Blue Beetle filminin yapımcılığını John Rickard ve Zev Foreman yürütürken, Walter Hamada, Galen Vaisman ve Garrett Grant de başyapımcılığını üstleniyor. Yönetmenin kamera arkasındaki yaratıcı ekibinde Midsommar ve Hereditary filmlerinin de görüntü yönetmenliğini yapan Pawel Pogorzelski, yapım tasarımcısı John Billington ve kurgucu Craig Alpert yer alıyor.

Kostüm tasarımını ‘Jojo Rabbit’ ve ‘Thor’ filmlerinin de kostüm tasarımcısı olan Oscar adayı Mayes C. Rubeo’in yaptığı Blue Beetle’ın görsel efekt sorumlusu Kelvin McIlwain ve bestecisi Bobby Krlic.