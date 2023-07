Yeni DC filmi Blue Beetle'dan görüntüler geldi

BLUE BEETLE FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Başrolünde Cobra Kai dizisi ile tanınan Xolo Maridueña’ın yer aldığı filmde Maridueña’ya Adriana Barraza hayat verirken Damían Alcázar, Elpidia Carrillo, Bruna Marquezine , Raoul Max Trujillo, George Lopez ve Oscar ödüllü Susan Sarandon gibi isimler eşlik ediyor. Filmde ayrıca ‘American Horror Stories’ dizisinde ve ‘Hocus Pocus 2’ filminde rol alan genç oyuncu Belissa Escobedo ve Amerika’da ‘What We Do in the Shadows’ dizisi ile tanınan başarılı oyuncu Harvey Guillén rol alıyor.