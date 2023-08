IMDb'ye göre en iyi Robert De Niro filmleri!

ONCE UPON A TIME IN AMERICA (BİR ZAMANLAR AMERIKA)

David 'Noodles' Aaronson (Robert De Niro) ve arkadaşları 20'lerin New York'un da beraber büyümüşlerdir. 30'larda gangster dünyasında fırtına gibi esen sıkı dostlar zamanla dağılırlar. Fakat 60'ların sonunda Aaronson New York'a geri dönecek ve geçmişiyle yüzleşecektir.Birlikte büyüyen bir grup Yahudi arkadaşın, gangster dünyasına adım atmasıyla geçirdiği aşamaları ve sonrasını konu edinen film, Spagetti Western'lerle ünlü Sergio Leone'nin çoğu İtalyan bir ekiple, bir çok sahnesini Avrupa'da çektiği bir yapım.

Sergio Leone imazsı taşıyan yapımın IMDb puanı, 8.3.