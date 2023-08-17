IMDb'ye göre en iyi Robert De Niro filmleri!

GOODFELLAS (SIKI DOSTLAR)

Henry Hill, Jimmy Conway (Robert De Niro) ve Tommy De Vito adındaki iki gangsterle birlikte bir soygun düzenler. Jimmy ve Tommy, Henry'den başka soyguna karışan herkesi öldürür ve ardından mafyada hızlı bir yükselişe geçer. Gangster çetesi içinde hiyerarşik bir yapılanma vardır ve Henry bu durumu kendine yediremez.

8.7 IMDb puanı olan 1990 yapımı film ile De Niro, New York Film Eleştirmenleri Birliği En iyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.