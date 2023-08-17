IMDb'ye göre en iyi Robert De Niro filmleri!
Taksi Şoförü, Sıkı Dostlar, İrlandalı, Baba II, Büyük Hesaplaşma gibi filmlerle adını tarihe yazdıran Robert De Niro 80 yaşında! Hayat verdiği her karakter ile bütünleşen, klasikleşen filmlere adını altın harflerle yazdırmış olan Robert De Niro'nun IMDb puanlarına göre en başarılı 10 filmi...
THE GODFATHER 2 (BABA)
Michael Corleone, mafya dünyasında inanılmaz bir güce ulaşırken, bir yandan da ailesini korumaya çalışır. Fakat zaman içerisinde gelişen olaylar onu hiç yapmak istemediği işlere ve suçlara yönlendirir. Tek özelliği zekası iken bir anda bir suç imparatorluğunu yönetecek acımasızlığa ve kendine güvene kavuşur.
Robert De Niro'nun Vito Corleone karkarterine hayat verdiği film IMDb'de 10 üzerinden 9 aldı.
GOODFELLAS (SIKI DOSTLAR)
Henry Hill, Jimmy Conway (Robert De Niro) ve Tommy De Vito adındaki iki gangsterle birlikte bir soygun düzenler. Jimmy ve Tommy, Henry'den başka soyguna karışan herkesi öldürür ve ardından mafyada hızlı bir yükselişe geçer. Gangster çetesi içinde hiyerarşik bir yapılanma vardır ve Henry bu durumu kendine yediremez.
8.7 IMDb puanı olan 1990 yapımı film ile De Niro, New York Film Eleştirmenleri Birliği En iyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.
JOKER
Gotham City'de yaşayan başarısız komedyen Arthur Fleck, babasız büyümüş bir palyaçodur. Arthur'un en yakın arkadaşı olan annesi onu Happy (Mutlu) adıyla çağırır. Ancak bu ismin ona yüklediği misyon, Arthur'un toplumdan dışlanmasına ve zorbalığa uğramasına engel olamayacaktır. Arthur zamanla, dışlanmışlığın vermiş olduğu hayal kırıklığıyla gözü dönmüş bir katil olagelen alter egosu Joker'e dönüşür.
Robert De Niro'nun, Murray Franklin karakterine hayat verdiği Joker, 8.4 IMDb puanına sahip.
ONCE UPON A TIME IN AMERICA (BİR ZAMANLAR AMERIKA)
David 'Noodles' Aaronson (Robert De Niro) ve arkadaşları 20'lerin New York'un da beraber büyümüşlerdir. 30'larda gangster dünyasında fırtına gibi esen sıkı dostlar zamanla dağılırlar. Fakat 60'ların sonunda Aaronson New York'a geri dönecek ve geçmişiyle yüzleşecektir.Birlikte büyüyen bir grup Yahudi arkadaşın, gangster dünyasına adım atmasıyla geçirdiği aşamaları ve sonrasını konu edinen film, Spagetti Western'lerle ünlü Sergio Leone'nin çoğu İtalyan bir ekiple, bir çok sahnesini Avrupa'da çektiği bir yapım.
Sergio Leone imazsı taşıyan yapımın IMDb puanı, 8.3.
HEAT (BÜYÜK HESAPLAŞMA)
Filmde Neil McCauley (Robert de Niro) ve ekibi Chris Shiherlis (Val Kilmer), Michael Cheritto (Tom Sizemore) profesyonel bir suç çetesidir. Planlandığı gibi gitmeyen bir soygundan sonra LAPD'nin meşhur komiseri Vincent Hanna (Al Pacino) ekibi ile bu çetenin peşine düşer ancak ellerinde hiçbir kanıt yoktur. Görgü tanıklarının soygun esnasında duyduğu bir kelimeden yola çıkan Hanna, bir tazı gibi iz sürerek çete üyelerinden Cheritto'ya ulaşır ve poliste kaydı olmayan Neil haricinde tüm çeteyi izlemeye alır.
1995 yılında vizyona giren yapımın IMDb puanı 8.3.
TAXI DRIVER (TAKSİ ŞOFÖRÜ)
Martin Scorsese imzası taşıyan Taxi Driver, PTSD'den muzdarip ve New York'ta tek başına yaşayan 26 yaşında, onurlu bir şekilde ordudan terhis edilmiş ABD Deniz Kuvvetleri ve Vietnam Savaşı gazisi olan Travis Bickle'ın (Robert De Niro) hayatını anlatıyor.
10 üzerinden 8.2 IMDb puanına sahip olan Taxi Driver 1976 yapımı.
CASINO
Casino'da Sam Rothstein (Robert De Niro) renkli gece hayatı ve kumar çılgınlığıyla ünlü olan Las Vegas'ın bu kumarhanelerinden birini yöneten bir işletmecidir. Rothstein bu işe başladığı günden bu yana işini düzgün yapıp güvenilirliğini korumaya ve kumarhane sahipleriyle arasını iyi tutmaya çalışmıştır. Ta ki yakın bir arkadaşı olan Nicky işlerde ona yardımcı olmaya başlayana kadar...
Martin Scorsese ile Robert De Niro'yu bir kez daha buluşturan yapımın IMDb puanı 8.2.
RAGING BULL (KIZGIN BOĞA)
Yönetmenliğini Martin Scorsese'nin yaptığı Boksör Jake LaMotta'nın hayatını anlatan Raging Bull: My Story'den uyarlanmış biyografik film. En İyi Film Akademi Ödülü dahil sekiz dalda Oscar'a aday olmuş bunlarda ikisini kazandı. Ayrıca Empire dergisince tüm zamanların en iyi 11. filmi olarak gösterildi. AFI's 100 Years... 100 Movies listesinde 1997 yılında 24. sırada, 2007 yılında 4. sırada yer aldı. IMDb puanı 8.1.
THE DEER HUNTER (AVCI)
Amerikada bir işçi kasabasında yaşayan Michael (Robert De Niro), Nick (Christopher Walken), arkadaşları Steven ın (John Savage) düğününde bir araya gelirler. Düğünün ardından Mike, Nick, ve dostları Axel (Chuck Aspergren), Stan (John Cazale), ve John (George Dzundza) geyik avına çıkarlar . Bu son av partileri olabilir çünkü sıkı dostlar yakında vietnam savaşına katılacaktır. Savaşın vahşeti bu insanların bedeninde ve ruhunda geri dönüşü olmayan izler bırakacaktır.
1979 yapımı dram filmi IMDb'de 10 üzerinden 8.1 puan aldı.
THE IRISHMAN (İRLANDALI)
The Irishman, bir mafya tetikçisi olan Frank Sheeran’ın (Robert De Niro) hayatına odaklanıyor. II. Dünya Savaşı'nda görev almış eski bir asker olan Frank Sheeran, yıllar boyu Bufalino suç örgütü için çalışmıştır. Birçok ünlü isim için dolandırıcılık, tetikçilik yapan ve ‘İrlandalı’ lakabı ile anılan Sheeran, aynı zamanda işçi sendikası memurudur. Frank Sheeran’ın hayatından kesitlerin sunulduğu filmde, Amerikan tarihinin en gizemli suç olaylarından biri olan işçi lideri Jimmy Hoffa'nın ortadan kayboluşuna da değiniliyor.
Martin Scorsese ile Robert De Niro'nun bir araya geldiği son film olan The Irishman 7.8 IMDb puanına sahip.
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