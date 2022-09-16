Müjdemi İsterim filmi ne zaman vizyona girecek, filmin oyuncuları kim? Müjdemi İsterim filminin konusu ne?
Merakla beklenen neşe dolu komedi yapımı ‘Müjdemi İsterim’ filminin seyirciyle buluşmasına az bir zaman kaldı.
Filmin yıldızları Ahmet Kural ve Ecem Erkek’, ''Müjdemi İsterim'' için mikrofon başına geçti ve ‘Sigarası Yaldızlı’ isimli şarkıyı seslendirdi.
İşte, filmin başrollerinden gelen şarkıyla birlikte gündem olan Müjdemi İsterim filmine dair merak edilenler...
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