Müjdemi İsterim filmi ne zaman vizyona girecek, filmin oyuncuları kim? Müjdemi İsterim filminin konusu ne?

MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Müjdemi İsterim filminde, üzerlerine atılan cinayeti çözmek için mecburen işbirliği yapmak zorunda kalan ve kendilerini hiç beklemedikleri bir maceranın ortasında bulan Bulut ve Müjde’nin eğlenceli maceraları hikaye ediliyor.