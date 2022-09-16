Müjdemi İsterim filmi ne zaman vizyona girecek, filmin oyuncuları kim? Müjdemi İsterim filminin konusu ne?

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2022 Cuma, 17:23
<p>Merakla beklenen neşe dolu komedi yapımı <strong>‘Müjdemi İsterim</strong>’ filminin seyirciyle buluşmasına az bir zaman kaldı.</p> <p>Filmin yıldızları <strong>Ahmet Kural</strong> ve<strong> Ecem Erkek</strong>’, ''Müjdemi İsterim'' için mikrofon başına geçti ve ‘<strong>Sigarası Yaldızlı</strong>’ isimli şarkıyı seslendirdi.</p> <p>İşte, filmin başrollerinden gelen şarkıyla birlikte gündem olan <strong>Müjdemi İsterim</strong> filmine dair merak edilenler...</p>

Merakla beklenen neşe dolu komedi yapımı ‘Müjdemi İsterim’ filminin seyirciyle buluşmasına az bir zaman kaldı.

Filmin yıldızları Ahmet Kural ve Ecem Erkek’, ''Müjdemi İsterim'' için mikrofon başına geçti ve ‘Sigarası Yaldızlı’ isimli şarkıyı seslendirdi.

İşte, filmin başrollerinden gelen şarkıyla birlikte gündem olan Müjdemi İsterim filmine dair merak edilenler...

<p><strong>MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?</strong></p> <p>Yönetmenliğini <strong>Ömer Faruk Yardımc</strong>ı'nın yaptığı, senaryosunu ise <strong>Olcay Onur Kaya</strong>'nın kaleme aldığı neşe dolu komedi filmi 'Müjdemi İsterim', <strong>18 Kasım</strong>'da vizyona girecek. </p>

MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı'nın yaptığı, senaryosunu ise Olcay Onur Kaya'nın kaleme aldığı neşe dolu komedi filmi 'Müjdemi İsterim', 18 Kasım'da vizyona girecek. 

<p><strong>FİLMİN OYUNCULARI KİM?</strong></p> <p>Ahmet Kural</p> <p>Ecem Erkek</p> <p>Mehmet Özgür</p> <p>İlker Aksum</p>

FİLMİN OYUNCULARI KİM?

Ahmet Kural

Ecem Erkek

Mehmet Özgür

İlker Aksum

<p><strong>MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?</strong></p> <p><strong>Müjdemi İsterim</strong> filminde, üzerlerine atılan cinayeti çözmek için mecburen işbirliği yapmak zorunda kalan ve kendilerini hiç beklemedikleri bir maceranın ortasında bulan Bulut ve Müjde’nin eğlenceli maceraları hikaye ediliyor.</p>

MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Müjdemi İsterim filminde, üzerlerine atılan cinayeti çözmek için mecburen işbirliği yapmak zorunda kalan ve kendilerini hiç beklemedikleri bir maceranın ortasında bulan Bulut ve Müjde’nin eğlenceli maceraları hikaye ediliyor.

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