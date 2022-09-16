Büyük Göç filminin konusu nedir? Büyük Göç filminin IMDb puanı kaç? Büyük Göç filmi hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak?
Ünlü yönetmen Ridley Scott tarafından yönetilen Büyük Göç filmi, aksiyon ve macera türünde bir yapımdır. Tv ekranlarında ilgiyle izlenen filmin birçok ayrıntısı ise izleyici tarafından merak ediliyor. Peki, Büyük Göç filminin konusu nedir? Büyük Göç filminin IMDb puanı kaç? Büyük Göç filmi hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak?
2014 yılı ABD, İngiltere , İspanya ortak yapımı olan Büyük Göç filmi tv ekranlarına gelen dikkat çekici yapımlar arasında yer alıyor. İşte orijinal adı 'Exodus Gods and Kings' olan Büyük Göç yapımına dair başlıca merak edilenler...
BÜYÜK GÖÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Musa ve Ramses, Mısır hükümdarı ailede birlikte yetişirler. Aralarında kan bağı olmasa da birbirlerine son derece yakın iki kardeş gibidirler. Ramses sonunda firavun olur ve Musa'yı da en güvendiği danışmanı ve komutanı yapar. Ancak Ramses, küçükken bir nehrin kenarında bulunan Musa'nın İbrani olduğunu öğrendiğinde kardeşini çölde ölüme terk edecektir. Musa ise piramitlerin yapımında köle olarak çalışmaya zorlanan İbranilerin sesi olacaktır.
BÜYÜK GÖÇ FİLMİ OYUNCULARI KİM?
- Christian Bale -Moses
- Joel Edgerton -Ramses
- John Turturro -Seti
- Aaron Paul -Joshua
- Ben Mendelsohn -Hegep
- Sigourney Weaver -Tuya
- Ben Kingsley -Nun
- Maria Valverde -Sefora
BÜYÜK GÖÇ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 6/10'dur.
BÜYÜK GÖÇ FİLMİ HANGİ KANALDA, NE ZAMAN YAYINDA?
Film, 16 Eylül Cuma akşamı saat 20:00 ve 23:00'da Star TV'de izleyici ile buluşacak.
BÜYÜK GÖÇ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Büyük Göç filminin çekimleri Pinewood Stüdyoları, Londra, Güney İspanya'daki Almeria bölgesi ve Kanarya Adaları'nda gerçekleştirildi.
İlgili Haberler
- İntikam Peşinde filminin konusu nedir? İntikam Peşinde filminin oyuncuları kimlerdir?
- Babylon filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Babylon filmi ne zaman vizyona girecek? Babylon'dan ilk fragman...
- Aşkın Tarifi filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Aşkın Tarifi filminin IMDb puanı kaç?
-
Video Haberler
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
- 5 aydır yaylada olan göçerler dönüş yolunda
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
En Çok Okunan Haberler
-
- TOKİ ödeme şartlarını değiştirdi
- TOKİ Başkanı Erdoğan'ı yalanladı
- Gaziantep'te feci kaza, ölü ve yaralılar var
- 'Bakanlık koltuğunda bir Cumhuriyet düşmanı oturuyor'
- FT'den çarpıcı Türk bankaları iddiası
- e-Devlet üzerinden yeni hizmet: 1 Ekim'de başlıyor
- 'Banker Erdoğan mısın sen?'
- 'Gideceğimiz seçimde 5 yıllık bir dönem olmayacak'
- AKP ve Erdoğan'a videolu gönderme
- Şehirlere göre fiyat değişecek