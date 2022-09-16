Büyük Göç filminin konusu nedir? Büyük Göç filminin IMDb puanı kaç? Büyük Göç filmi hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak?

16 Eylül 2022 Cuma, 11:04

2014 yılı ABD, İngiltere , İspanya ortak yapımı olan Büyük Göç filmi tv ekranlarına gelen dikkat çekici yapımlar arasında yer alıyor. İşte orijinal adı 'Exodus Gods and Kings' olan Büyük Göç yapımına dair başlıca merak edilenler...

BÜYÜK GÖÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Musa ve Ramses, Mısır hükümdarı ailede birlikte yetişirler. Aralarında kan bağı olmasa da birbirlerine son derece yakın iki kardeş gibidirler. Ramses sonunda firavun olur ve Musa'yı da en güvendiği danışmanı ve komutanı yapar. Ancak Ramses, küçükken bir nehrin kenarında bulunan Musa'nın İbrani olduğunu öğrendiğinde kardeşini çölde ölüme terk edecektir. Musa ise piramitlerin yapımında köle olarak çalışmaya zorlanan İbranilerin sesi olacaktır.

BÜYÜK GÖÇ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Christian Bale -Moses

Joel Edgerton -Ramses

John Turturro -Seti

Aaron Paul -Joshua

Ben Mendelsohn -Hegep

Sigourney Weaver -Tuya

Ben Kingsley -Nun

Maria Valverde -Sefora

BÜYÜK GÖÇ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı 6/10'dur.

BÜYÜK GÖÇ FİLMİ HANGİ KANALDA, NE ZAMAN YAYINDA?

Film, 16 Eylül Cuma akşamı saat 20:00 ve 23:00'da Star TV'de izleyici ile buluşacak.

BÜYÜK GÖÇ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Büyük Göç filminin çekimleri Pinewood Stüdyoları, Londra, Güney İspanya'daki Almeria bölgesi ve Kanarya Adaları'nda gerçekleştirildi.