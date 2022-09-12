Kaan Boşnak kimdir, kaç yaşında? Kaan Boşnak'ın çocuğu var mı? Kaan Boşnak ne zaman evlendi?

12 Eylül 2022 Pazartesi, 17:15

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak, eşi Başak Ceylan Torun'a ve çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme geldi. Kaan Boşnak'ın eşi Ceylan Torun yaptığı paylaşımda, "Artık oğluma, kendi aileme ve bana yaşatılan üzücü durumları açığa kavuşturmak üzere avukatlarım ile gerekli hukuki işlemleri başlatacağız" dedi. İşte, 'Kaan Boşnak kimdir?' sorusunun cevabı...

KAAN BOŞNAK KİMDİR, TAM ADI NE?



4 Eylül 1992 İstanbul doğumlu olan 'Sebahattin Kaan Boşnak', müzik kariyerine 3 Maymun adlı bir grup ile başlamıştır. Boşnak, 2011 yılında Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunu kurmuştur ve asıl yükselişi bu grupla olmuştur. 30 yaşındaki Kaan Boşnak, 2017'den beri solo şarkılar da yayımlamaktadır.

YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ

Bağımsız rock türünde müzik yapan Kaan Boşnak, 2011 yılında Engin Sevik ile beraber kurduğu Yüzyüzeyken Konuşuruz grubuyla Youtube üzerinden yayınladığı videolar ile dinleyicilerinin beğenisini topladı.

Grup, 2013 yılında ilk albümleri 'Evdekilere Selam' sayesinde daha geniş kitlelere ulaştılar. İlerleyen zamanda sırasıyla Can Tunaboylu, Can Kalyoncu ve Baran Ökmen'in de katılımıyla grup son haline ulaştı. 2014 yılında Otoban Sıcağı ve 2018 yılında Akustik Travma albümleriyle popülariteleri de hızla arttı. 2020 yılında 46.'sı düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nde ''En İyi Müzik Grubu'' ödülünü aldılar.

KAAN BOŞNAK'IN ÖZEL HAYATI

Boşnak, 20 Nisan 2020 tarihinde festival ve etkinlik direktörü Başak Ceylan Torun ile evlendi. Bu evlilikten 2021 yılında Ali Kutluhan isminde bir çocukları dünyaya dünyaya geldi.

Şiddet iddiası

10 Eylül 2022 tarihinde eşi Başak Ceylan Torun, Instagram hesabı üzerinden "Bu zamana kadar ailem ve oğlum zarar görmesin diye hep sustum, açıklama yapmadım. Artık oğluma, kendi aileme ve bana yaşatılan üzücü durumları açığa kavuşturmak üzere avukatlarım ile gerekli hukuki işlemleri başlatacağız" sözleri ile kendisinin ve çocuğunun şiddet gördüğünü açıkladı.