Kurak Günler filmi ne zaman vizyona girecek? Kurak Günler filminin konusu ne, oyuncuları kim? Filmin IMDb puanı kaç?
Dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali’nde yapmaya hak kazanan Kurak Günler filmi, çok yakın bir zamanda Türkiye'de vizyona girecek. Peki, Kurak Günler filmi ne zaman vizyona girecek? Kurak Günler filminin konusu ne, oyuncuları kim? Filmin IMDb puanı kaç?
Daha önce ‘Tepenin Ardı’, ‘Abluka‘ ve ‘Kız Kardeşler‘ filmleriyle ulusal ve uluslararası birçok festivalden ödüllerle dönen Emin Alper’in yeni filmi ‘Kurak Günler‘ Türkiye prömiyerini önümüzdeki ay Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapacak. İşte, dünyada ses getiren filmin ayrıntıları...
KURAK GÜNLER FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Kurak Günler filmi, 1-8 Ekim arasında gerçekleşecek Altın Portakal Film Festivali'nde prömiyerini gerçekleştirdikten sonra 25 Kasım 2022 itibariyle Türkiye'de seyirciyle buluşacak.
KURAK GÜNLER FİLMİNİN KONUSU NE?
Yapımcılığını Ay Yapım ve Liman Film'in üstlendiği Kurak Günler, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor. Film, politik ve psikolojik gerilim türlerinin unsurlarını barındırıyor.
KURAK GÜNLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
- Selahattin Paşalı
- Ekin Koç
- Erol Babaoğlu
- Erdem Şenocak
- Selin Yeninci
- Nizam Namidar
- Enver Hüsrevoğlu
- Eylül Ersöz
- Ali Seçkiner Alıcı
- Sinan Demirer
KURAK GÜNLER FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Hırvatistan’ın köklü film festivallerinden 69. Pula Film Festivali’nden 'En İyi Film' dahil 3 ödülle birlikte dönen filmin IMDb puanı ise 7.3/10'dur.
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