Netflix Ağustos ayında 5 filmi kütüphanesinden kaldıracak
Netflix Türkiye'de çevrimiçi olarak izlenebilecek en büyük film koleksiyonuna sahip olan platformdan biri fakat bu zenginlik beraberinde bir tutarsızlığı getiriyor. Her ay düzenli olarak gelen ve giden filmler olduğundan dolayı Netflix arşivinde kaybolmak kolaylaşıyor.
Bir sonraki film grubu, 1 Ağustos'ta Netflix'ten ayrılacak, bu grupta yer alan bazı filmler...
HARDCORE HENRY
Temel olarak, film izleyiciyi durmaksızın devam eden aksiyonun bir yolculuğuna çıkarır.
Birinci tekil şahıs bakış açısıyla çekilen filmde yaşananlar öldükten sonra bir cyborg olarak hayata dönen Henry’nin hayatı anlatılıyor. Akan adındaki paralı asker Henry’i vuruldaktan sonra eşini kaçırır. Akan güçlü savaşçıdır ve dünyayı ele geçirmeyi planlar. Hiç bilmediği bir şehir olan Moskova’da gözünü açan Henry, karısını kurtarmak için Akan’ın peşine düşer. Ilya Naishuller’in yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Sharlto Copley, Danila Kozlovsky, Haley Bennett, Tim Roth gibi isimler yer alıyor.
SKYFALL
Daniel Craig'in Bond serisinin üçüncü filmi olarak Skyfall, Goldeneye'a benzer bir hikayeyi sunarak tam olarak bir James Bond filminden beklenilen geri dönüşü sağlıyor.
Ana kötü karakter, MI6'yı tamamen yok etmeye tehdit eden kötüye dönmüş bir eski çift-00 ajanıdır. Javier Bardem tarafından canlandırılan Silva, Bond tarihinin en delicesine korkutucu kötü adamlarından biri çünkü eylemleri bir şekilde mantıklı görünmektedir.
UNDERWORLD
5 filmlik bir seriye dönüşen Underworld, iki doğaüstü ırk arasındaki savaşı anlatan epik bir fantezi filmidir. Kate Beckinsale tarafından canlandırılan Selene, bir vampir savaşçısıdır ve kendini vampirler ile Lycans arasındaki çatışmanın ortasında bulur. Michael adında bir insanın Lycan tarafından ısırılmasıyla tüm varoluşu baş aşağı döner. İkili, doğaüstü dünyanın en karanlık sırlarını açığa çıkarmaya başlar.
WE'RE THE MİLLERS
Yıldız dolu bir kadroya sahip olan We're the Millers, bir uyuşturucu satıcısı (Jason Sudeikis) tarafından kocaman bir ürün sevkiyatını Meksika üzerinden ABD'ye taşıması gereken eski bir askeri takip ediyor. Onu görünmez kalmak için, sahte bir aile yaratmaya karar verir.
DAWN OF THE DEAD
Dawn of the Dead, Orta batıda geçen bir zombi filmi. Dünya çapında bir zombi kıyameti içinde aniden hayatta kalan bir grup insanı takip ediyor. Hayatta kalmak için, malzemeler tükenene kadar alışveriş merkezinde sığınan grup; zombiler ile başa çıkmaya çalışır.
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