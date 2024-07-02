Oscar ödüllü 'Gladyatör'ün ikinci filmi geliyor! İşte filmden ilk kareler...
Oscar'da En İyi Film dahil beş ödül kazanan 2000 yapımı Gladyatör filmi, Ridley Scott imzasıyla yeniden beyazperdeye dönüyor. Filmden ilk görüntüler yayımlandı. 'Maximus' karakterine hayat veren Russell Crowe ise filmde olmayacak.
Vanity Fair dergisi, merakla beklenen Gladyatör 2 filminden ilk resmi fotoğrafları yayımladı.
"Gladyatör 2" filminin kadrosunda Paul Mescal, Denzel Washington, Barry Keoghan ve Joseph Quinn gibi isimler yer alıyor.
Filmin başrol oyuncusu Paul Mescal, ilk Gladyatör filmindeki Lucilla'nın oğlu Lucius'un yetişkin versiyonunu canlandırıyor.
Pedro Pascal ise Marcus Acacius adındaki bir generali canlandırıyor.
İmparator Geta'ya Stranger Things dizisiyle adından söz ettiren Joseph Quinn hayat verecek.
David Scarpa tarafından kaleme alınan filmin bütçesinin yaklaşık 300 milyon dolar olduğu biliniyor.
GLADYATÖR 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Filmin 22 Kasım 2024'te vizyona girmesi planlanıyor.
Film, General Maximus'un ölümünden 30 sene sonrasını anlatacak.
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