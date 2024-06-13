Russell Crowe, Gladyatör 2 hakkında konuştu: 'Biraz Kıskançlık Var'

Yayınlanma: 13.06.2024 - 15:33

Güncelleme: 13.06.2024 - 15:33

2000 yapımı "Gladyatör" filminde canlandırdığı 'Maximus' karakteri ile 'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ını kazanan Russell Crowe, 23 yıl sonra yeniden çekilen filmin oyuncu kadrosunda yer almayacak.

'KESİNLİKLE BİR MİKTAR MELANKOLİ, BİR MİKTAR KISKANÇLIK VAR'

NTV'nin aktardığına göre, serinin ikinci filmine ilişkin konuşan Crowe, şu ifadeleri kullandı:

"Başka bir tane daha yapacakları gerçeğinden biraz rahatsız oldum çünkü ben filmde öldüm ve ne yapacakları konusunda hiçbir söz hakkım yok. Ama bazı şeyler duydum ve kendime 'Hayır, hayır, hayır, bu film o karakterin yolculuğuyla alakalı değil' dedim. Ama yeni film hakkında hiçbir şey söyleyemem, benim haddime değil. Geriye dönüp bakıyorum da o filmi yaptığım yaş ve sonrasında yaşananlar, o filmin bana açtığı kapılar... Tamamen dürüst davranacağım: Kesinlikle bir miktar melankoli, bir miktar kıskançlık var."

KASIM 2024'TE VİZYONA GİRMESİ BEKLENİYOR

Ridley Scott'ın tekrardan yönetmenliğini üstleneceği ikinci film, General Maximus'un ölümünden 30 sene sonrasını anlatacak. Oyuncu kadrosunda Paul Mescal, Denzel Washington ve Barry Keoghan'ın yer alacağı filmin, 22 Kasım 2024'te vizyona girmesi bekleniyor.

Filmde başrolü üstlenecek olan Paul Mescal, 'Lucius' karakterini canlandıracak.