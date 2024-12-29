Pompeiopolis Antik Kenti'nde tiyatro ve odeonda yürütülen kazılar tamamlandı

Geleceğe Miras Projesi kapsamında gelen ödeneğin önemine değinen Eliüşük, "Bize gerçekten tam zamanında yetişmesiyle tiyatronun yanında yer alan odeonumuz var. Odeon çok önemli. Bölgede hem tiyatro hem odeonun olduğunu bir antik kent yok hatta şu anda mevcut tespit edilmiş, tiyatrosu olan bir antik kent de yok. Bu bağlamda önemli." diye konuştu.