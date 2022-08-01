Sam Mendes'in muhakkak izlenmesi gereken filmleri

Sam Mendes, 1 Ağustos 1965 tarihinde dünyaya gelen İngiliz sinema ve tiyatro yönetmeni, Portekizli bir protestan baba ve İngiliz yahudi bir annenin oğlu olarak Reading'de doğdu. Cambridge Üniversitesi'nde eğitim gördü. İngiltere'de tiyatro yönetmeni olarak, özellikle ünlü müzikal Cabaret'i yöneterek, ün kazandı.

1999 yılında ilk sinema filmi olan American Beauty isimli filmi çekti. Bu film o sene en çok konuşulan ve en çok ödül alan filmlerden oldu. Sam Mendes, bu filmle Oscar ve Altın Küre başta olmak üzere pek çok festivalde en iyi yönetmen ödülü aldı.

İşte Sam Mendes filmleri...