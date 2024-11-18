Güneş ışığıyla çalışan lazerler, Mars'a seyahatin anahtarı olabilir

Yayınlanma: 18.11.2024 - 09:39

Güncelleme: 18.11.2024 - 09:39

Bilim insanları, bakterilerin güneş ışığını enerjiye dönüştürme konusundaki doğal yeteneklerinden yararlanabilen lazerlerin Mars'a yapılacak görevlere güç sağlayabileceğini ve dünyada temiz enerji kaynağı oluşturabileceğini savundu.

Amaç, güneş ışığından gelen enerjiyi “yükseltmek” ve bu enerjiyi uzayda iletebilecek lazer ışınlarına dönüştürmek için belirli fotosentetik bakteri türlerinin ışık toplama antenlerini yeniden kullanmaktır.

Bilim insanları ayrıca, “bozulabilir” yapay bileşenler yerine organik malzemelerin kullanılmasının lazerlerin uzayda etkili bir şekilde yeniden yetiştirilebileceği anlamına geldiğini, yani dünyadan yeni parçalar gönderilmesine gerek kalmadan çalışmaya devam edebileceklerini umuyorlar.

Güneş ışığını elektriğe dönüştüren geleneksel yarı iletken güneş panellerinin aksine, bu süreç herhangi bir elektronik bileşene dayanmayacaktır. “APACE” adı verilen proje, uzayda kullanıma uygunluğunu test edip iyileştirmeden önce teknolojiyi laboratuvar koşullarında geliştirmeyi amaçlıyor.

Araştırmacılar, başarılı olması halinde, küresel uzay ajansları tarafından Ay üsleri ya da Mars'a yapılacak görevler de dahil olmak üzere uzay araştırmalarına güç sağlamak için kullanılabileceğini ve Dünya'da temiz, kablosuz enerji iletimi için yeni bir yol sağlayabileceğini söylüyor.

Heriot-Watt Fotonik ve Kuantum Bilimleri Enstitüsü'nden Profesör Erik Gauger, teknolojinin potansiyel olarak “uzay gücünde bir atılım” olduğunu söyledi.

Araştırma ekibi, son derece düşük ışık koşullarında hayatta kalmak için evrimleşmiş bakteri türlerinden doğal ışık toplama makinelerini çıkarıp inceleyerek işe başlayacak. Bu bakteriler, aldıkları ışığın neredeyse her fotonunu yakalayıp yönlendirebilen ve onları doğanın en verimli güneş toplayıcıları haline getiren son derece özelleşmiş moleküler anten yapılarına sahip.

Araştırmacılar ayrıca, bu yapıların yapay versiyonlarını ve hem doğal hem de yapay ışık toplayıcılarla çalışabilen yeni lazer malzemeleri geliştirecekler.