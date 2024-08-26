Sizi düşünmeye zorlayacak en iyi 10 gizem gerilim filmi: Beyninizi çalıştıracak filmler...

Se7en (1995)

Seri cinayetler işleyen bir katilin peşine düşen iki dedektifin hikayesini anlatan Se7en, gerilim ve gizemi doruklarda yaşatıyor. David Fincher’ın karanlık atmosferi ve çarpıcı sonu, filmi izleyicinin aklında yer edecek bir yapım haline getiriyor. Morgan Freeman ve Brad Pitt’in güçlü oyunculukları ise filmi daha da unutulmaz kılıyor.