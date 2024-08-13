En iyi seri katil filmleri: Sinemanın en tüyler ürpertici seri katil filmleri...

M (1931)

Fritz Lang’ın yönettiği bu Alman filmi, modern seri katil filmlerinin atası sayılır. Berlin’de çocukları öldüren bir katilin izlenmesi, hem polis hem de suç dünyası tarafından yürütülen bir insan avını konu alır. M, sinema tarihinin en önemli gerilim filmlerinden biridir.