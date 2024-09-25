Sonbaharda okunması gereken 10 kitap! Bu kitaplar ruh dünyanıza iyi gelecek...

MARTI - JONATHAN LIVINGSTON SEAGULL

Bir martının özgürlüğe ve kendini aşmaya olan tutkusunu anlatan bu kısa roman, derin felsefi mesajlar içerir. Martı Jonathan, sürüsünden ayrılarak daha yüksek hedefler peşinde koşar ve bireyselliği keşfeder. Bu kitap, hayatın anlamı ve özgürlük arayışına dair ilham verici bir hikâye sunar.